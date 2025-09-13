Cancer Prevention Foods : ये 6 खाने की चीजें घटा सकती है कैंसर का खतरा

Cancer Prevention Foods : सही चीजें खाने से आपके शरीर को कैंसर का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सब्जियों, फलों और साबुत अनाज से भरपूर आहार कोशिकाओं की रक्षा करने, इम्युनिटी बढ़ाने और सम्पूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है।
ब्रोकली और केल जैसी क्रूसीफेरस सब्ज़ियों में सल्फोराफेन होता है, जिसके बारे में जॉन्स हॉपकिन्स मेडिसिन के शोधकर्ताओं का कहना है कि यह कार्सिनोजेन्स को डिटॉक्सीफाई करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। इन सब्ज़ियों को नियमित रूप से खाने से फेफड़ों, कोलोरेक्टल और स्तन कैंसर का खतरा कम होता है।
स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज जैसे बेरीज विटामिन सी और एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का कहना है कि ये यौगिक डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं, कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं।
लहसुन और प्याज में सल्फर यौगिक होते हैं जो हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं और ट्यूमर के विकास को रोक सकते हैं। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का कहना है कि इन एलियम सब्ज़ियों को नियमित रूप से खाने से पाचन तंत्र के कैंसर का खतरा कम होता है।
ग्रीन टी में एपिगैलोकैटेचिन गैलेट (EGCG) की मात्रा अधिक होती है, जो एक पॉलीफेनोल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण होते हैं। हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का कहना है कि EGCG कोशिकाओं को डीएनए क्षति से बचा सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कुशलतापूर्वक कार्य करने में मदद कर सकता है।
टमाटर लाइकोपीन का एक समृद्ध स्रोत हैं, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च का कहना है कि टमाटर पकाने से लाइकोपीन की उपलब्धता बढ़ जाती है और प्रोस्टेट और अन्य कैंसर का खतरा कम हो सकता है।
ओट्स, क्विनोआ और ब्राउन राइस फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड का कहना है कि उच्च फाइबर आहार स्वस्थ पाचन में सहायक होते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं - जो कैंसर की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है।