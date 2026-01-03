Brain Stroke Prevention: हर साल 55 लाख लोगों को निगल रही है यह बीमारी, जानें जान बचाने वाला ‘BEFAST’ फॉर्मूला!

Brain Stroke Prevention: भारत की बदलती हुई जीवनशैली और पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के चक्कर में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसे में बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि लोगों के लिए उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी ही एक बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक। यह एक मेडिकल टर्म है। इस खतरनाक बीमारी में हमारे दिमाग के किसी एक हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक मिनट में ही लाखों न्यूरॉन्स एक साथ खत्म हो जाते हैं। अभी तक इसे पहचानने के लिए FAST फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता था।



लेकिन आधुनिक विज्ञान के इस युग में, स्ट्रोक को और जल्दी पहचानने और लोगों का जीवन बचाने के लिए BEFAST फॉर्मूला का आविष्कार किया गया है। आइये जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक को पहचानने का यह नया फॉर्मूला क्या है और इससे बचने के लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए।