Brain younger Study: सिर्फ पेंटिंग और डांस से दिमाग हो जाएगा जवान! स्टडी में प्रूफ, आज ही करें शुरू

इसके अलावा, क्रिएटिव एक्टिविटी, मूड सुधारती है, तनाव कम करती है। दिमाग में सीखने वाले रास्ते मजबूत करती है। रिसर्च का कहना है कि क्रिएटिविटी का असर ब्रेन पर उतना ही पावरफुल है जितना नियमित एक्सरसाइज और अच्छी डाइट का होता है। सबसे अच्छी बात, आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं! नए-नए लोग, जिन्होंने सिर्फ कुछ हफ्तों तक कोई क्रिएटिव शौक अपनाया, उनमें भी दिमाग के “यंग” पैटर्न दिखे। यानी छोटे-छोटे कदम भी बड़ा फायदा दे सकते हैं।