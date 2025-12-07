Brain younger Study: सिर्फ पेंटिंग और डांस से दिमाग हो जाएगा जवान! स्टडी में प्रूफ, आज ही करें शुरू

Brain younger Study (Photo- freepik)
Brain younger Study: एक नई बड़ी इंटरनेशनल स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिसर्चर्स ने पाया कि अगर आप म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग जैसे क्रिएटिव शौक अपनाते हैं, तो आपका दिमाग असल उम्र से ज्यादा जवान दिखता है। यानी आपकी बॉडी चाहे जितनी उम्रदराज़ हो जाए, आपका ब्रेन उतनी तेजी से बूढ़ा नहीं होता।
ये रिसर्च 13 देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर की, जिसमें आयरलैंड के Trinity College और पोलैंड की SWPS University की टीम भी शामिल थी। इस स्टडी में 1,400 से ज्यादा लोगों के दिमाग की एक्टिविटी चेक की गई। कुछ लोग प्रोफेशनल कलाकार थे, कुछ डांसर थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें क्रिएटिव चीजों का कोई अनुभव नहीं था।
वैज्ञानिकों ने हर व्यक्ति के ब्रेन पैटर्न को स्कैन करके समझा कि उनका दिमाग उनकी उम्र के मुकाबले कितना एक्टिव और हेल्दी है। नतीजे हैरान करने वाले थे, यहां तक कि जिन्होंने पहली बार कोई क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू की थी, उनके दिमाग ने भी कुछ हफ्तों में बेहतर संकेत दिखाए। एक उदाहरण जो लोग सिर्फ 30 घंटे तक StarCraft II जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो गेम खेले, उनके ब्रेन पैटर्न पहले से ज्यादा “यंग” दिखाई दिए।
रिसर्चर्स का कहना है कि क्रिएटिव एक्टिविटीज दिमाग के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को मजबूत करती हैं, जैसे ध्यान (Attention), मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन (Movement & Coordination), समस्या सुलझाने की क्षमता (Problem-Solving) उम्र बढ़ने पर ये ब्रेन नेटवर्क धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन क्रिएटिव काम इन्हें एक्टिव, चुस्त और कनेक्टेड बनाए रखते हैं।
इसके अलावा, क्रिएटिव एक्टिविटी, मूड सुधारती है, तनाव कम करती है। दिमाग में सीखने वाले रास्ते मजबूत करती है। रिसर्च का कहना है कि क्रिएटिविटी का असर ब्रेन पर उतना ही पावरफुल है जितना नियमित एक्सरसाइज और अच्छी डाइट का होता है। सबसे अच्छी बात, आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं! नए-नए लोग, जिन्होंने सिर्फ कुछ हफ्तों तक कोई क्रिएटिव शौक अपनाया, उनमें भी दिमाग के “यंग” पैटर्न दिखे। यानी छोटे-छोटे कदम भी बड़ा फायदा दे सकते हैं।
टैंगो जैसे डांस कोऑर्डिनेशन, रिद्म और मेमोरी को एक्टिव रखते हैं। सिंगिंग या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, दोनों से ध्यान, मोटर स्किल और इमोशनल हेल्थ सुधरती है। रंगों और आकृतियों के साथ काम करने से क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग तेज होती है। StarCraft II जैसे गेम सोचने, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाते हैं। ये काम हाथों और दिमाग दोनों को एक्टिव रखते हैं, साथ ही मन को शांत भी करते हैं।
