Dementia Risk Reduce: ब्रेन को बचाना है? घर का काम करते हुए गाने सुनिए, वैज्ञानिकों ने दिया नया फॉर्मूला

Dementia Risk Reduce: अगर आप भी दिनभर अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, तो यह सिर्फ मूड अच्छा करने वाली आदत नहीं है, यह आपकी ब्रेन हेल्थ को भी मजबूत बना रही है। म्यूजिक हमारा दिल तो छूता ही है, साथ ही दिमाग को भी एक्टिव रखता है। नई रिसर्च में बताया गया है कि रोज थोड़ा-बहुत म्यूजिक सुनना डिमेंशिया से बचाने में मदद कर सकता है।
2025 में International Journal of Geriatric Psychiatry में छपी एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि बुजुर्ग लोग जो रोज संगीत सुनते हैं या किसी न किसी रूप में संगीत से जुड़े रहते हैं, उनमें डिमेंशिया का खतरा काफी कम मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी की टीम ने 70 साल से ज्यादा उम्र के 10,800 से ज्यादा लोगों पर रिसर्च की। नतीजे चौंकाने वाले थे। जो लोग रोज म्यूजिक सुनते थे, उनमें डिमेंशिया का खतरा 39% कम था। इन लोगों की मेमोरी, सोचने-समझने की क्षमता और ब्रेन स्कोर भी बेहतर मिले। इनके मुकाबले वे लोग, जो कभी-कभार संगीत सुनते हैं, इस फायदे से वंचित रह जाते हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक म्यूजिक पूरे दिमाग को एक साथ सक्रिय कर देता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे दिमाग को फुल-वर्कआउट मिल रहा हो। म्यूजिक से याददाश्त मजबूत होती है। सोचने की स्पीड बढ़ती है। भाषा समझने की क्षमता सुधरती है। दिमाग फ्रेश और एक्टिव रहता है
अगर आप गाना गाते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो फायदा और बढ़ जाता है। स्टडी में पाया गया इंस्ट्रूमेंट बजाने या गाने वालों में डिमेंशिया का खतरा 35% कम था। सुनने और बजाने दोनों से फायदा लेने वालों में 33% कम था। और Cognitive impairment का खतरा 22% कम था।
वैज्ञानिकों ने कई और आसान उपाय बताए हैं, जिनसे दिमाग को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है। जीवन में उद्देश्य रखें, 2025 की एक स्टडी के मुताबिक, जिन लोगों के जीवन में कोई मकसद या गोल होता है, उनमें डिमेंशिया का खतरा कम होता है। उद्देश्य दिमाग को सक्रिय और मजबूत रखता है। नियमित एक्सरसाइज करें, जॉन्स हॉपकिंस की 2025 स्टडी कहती है कि हफ्ते में सिर्फ 35 मिनट भी तेज चाल या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने से डिमेंशिया का खतरा 41% तक कम हो जाता है। परिवार, दोस्त और बातचीत ये सब दिमाग की ‘कॉग्निटिव रिजर्व’ को मजबूत करते हैं। जितना सामाजिक रहेंगे, दिमाग उतना फिट रहेगा। 2023 की एक रिसर्च में पाया गया कि रोज हल्का-फुल्का घर का काम करने वालों में डिमेंशिया का खतरा कम था।
