Dementia Risk Reduce: ब्रेन को बचाना है? घर का काम करते हुए गाने सुनिए, वैज्ञानिकों ने दिया नया फॉर्मूला

वैज्ञानिकों ने कई और आसान उपाय बताए हैं, जिनसे दिमाग को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है। जीवन में उद्देश्य रखें, 2025 की एक स्टडी के मुताबिक, जिन लोगों के जीवन में कोई मकसद या गोल होता है, उनमें डिमेंशिया का खतरा कम होता है। उद्देश्य दिमाग को सक्रिय और मजबूत रखता है। नियमित एक्सरसाइज करें, जॉन्स हॉपकिंस की 2025 स्टडी कहती है कि हफ्ते में सिर्फ 35 मिनट भी तेज चाल या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने से डिमेंशिया का खतरा 41% तक कम हो जाता है। परिवार, दोस्त और बातचीत ये सब दिमाग की ‘कॉग्निटिव रिजर्व’ को मजबूत करते हैं। जितना सामाजिक रहेंगे, दिमाग उतना फिट रहेगा। 2023 की एक रिसर्च में पाया गया कि रोज हल्का-फुल्का घर का काम करने वालों में डिमेंशिया का खतरा कम था।