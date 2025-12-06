6 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Right Time To Drink Green Tea: क्या वाकई जानते हैं ग्रीन टी पीने का सही समय?

Right Time To Drink Green Tea: ग्रीन टी पीना मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है और क्यों न हो इसके फायदे ही इतने हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे पीने का सही समय नहीं जानते, जिसकी वजह से कई बार इसका असर उलटा भी हो सकता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 06, 2025

green tea for digestion, green tea metabolism boost, green tea daily routine,

Green tea health benefits|फोटो सोर्स – Freepik

Right Time To Drink Green Tea: ग्रीन टी पीना मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है और क्यों न हो इसके फायदे ही इतने हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे सही समय पर पिया जाए। बहुत से लोग इसे किसी भी वक्त पीते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वजन तेजी से घटेगा या एनर्जी बढ़ेगी जबकि टाइमिंग सही न हो तो असर उलटा भी पड़ सकता है। अगर आप सच में ग्रीन टी का पूरा लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके सही समय और सही तरीके को जानना बेहद जरूरी है।

ग्रीन टी के फायदे (Benefits of drinking green tea)

  • वजन घटाने में मदद
  • बॉडी Detox करती है
  • खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक
  • स्किन को अंदर से ग्लो देती है
  • ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद

ग्रीन टी पीने का सबसे सही समय क्या है?

खाली पेट ग्रीन टी पीने पर इसके पौष्टिक कंपाउंड्स शरीर में कहीं ज्यादा अच्छी तरह अवशोषित होते हैं। अगर इसे खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद लिया जाए, तो इसके फायदे कम हो जाते हैं। इसलिए अधिकतम लाभ के लिए ग्रीन टी को भोजन के बीच के समय या खाने से पहले पीना ज्यादा असरदार माना जाता है। इससे इसमें मौजूद EGCG जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं।

गलत समय पर ग्रीन टी पीने के संकेत

अगर ग्रीन टी पीने के बाद आपको खट्टी डकारें, पेट में जलन, भारीपन, गैस, बेचैनी या सिरदर्द महसूस होता है, तो समझ जाइए कि इसे पीने का समय आपके शरीर के लिए सही नहीं है।कुछ लोग ग्रीन टी लेने के बाद जिटरनेस, यानी घबराहट या नींद में परेशानी भी महसूस करते हैं। यह या तो गलत टाइमिंग की वजह से होता है या फिर ज्यादा मात्रा में सेवन से।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

