Right Time To Drink Green Tea: क्या वाकई जानते हैं ग्रीन टी पीने का सही समय?

Right Time To Drink Green Tea: ग्रीन टी पीना मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है और क्यों न हो इसके फायदे ही इतने हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे सही समय पर पिया जाए। बहुत से लोग इसे किसी भी वक्त पीते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वजन तेजी से घटेगा या एनर्जी बढ़ेगी जबकि टाइमिंग सही न हो तो असर उलटा भी पड़ सकता है। अगर आप सच में ग्रीन टी का पूरा लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके सही समय और सही तरीके को जानना बेहद जरूरी है।