5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फूड

GheeKaSach कर रहा ट्रेंड, असली-मिलावटी घी पर चल रही बहस, असली Ghee की पहचान ऐसे करें

Asli Ghee ki Pehchan : सोशल मीडिया X पर #GheeKaSach ट्रेंड कर रहा है। यहां पर लोग असली और मिलावटी घी को लेकर बात कर रहे हैं। साथ ही GC Tested Ghee पर चर्चा हो रही है। आइए, असली और नकली घी की पहचान एक्सपर्ट से जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Dec 05, 2025

Asli Ghee ki pehchan kaise kare, Jyada ghee khane ke fayde, Ghee khane ke fayde, Best Ghee,

असली-नकली घी की प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - X@Madhusudan_CFL

Asli Ghee ki Pehchan : दूध-घी जैसी चीजों में मिलावट सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करती है। इसलिए आज सोशल मीडिया X पर #GheeKaSach ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स असली और नकली घी को लेकर बहस कर रहे हैं। कई लोगों ने असली घी (Asli Ghee) को पहचानने का तरीका भी बताया। यहां पर जीसी टेस्टिंग की बात भी हो रही है। चलिए, जानते हैं कि असली और मिलावटी घी से बचाने में ये जांच कैसे मदद करती है।

GheeKaSach कर रहा ट्रेंड

एक घी के ब्रांड ने जीसी टेस्टिंग के बारे में बताया है। साथ ही अपने घी को जीसी टेस्ट में 100 फीसद नंबर दिया है। इनका दावा है कि इस जांच में सफल घी असली होता है। इसके बाद लोग घी की सच्चाई को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं।

GC Tested Ghee | जीसी टेस्टिंग क्या है?

एक यूट्यूब वीडियो में लैब एक्सपर्ट ने बताया है कि जीसी टेस्टिंग से घी या दूध में मिलावट को पकड़ा जा सकता है। यहां पर सैंपल लेकर मशीन में डाला जाता है। इसके बाद चार चरण में वो मशीन टेस्ट करता है। इससे पता चल जाता है कि घी में कितनी मिलावट है या ये शुद्ध घी है।

जीसी टेस्टेड घी "असली"

इस आधार पर कहा जा सकता है कि जीसी टेस्टेड घी "असली" हैं। अगर आप लैब टेस्ट में सफल घी खाते हैं तो ये सेहत के लिए सही हो सकता है। कई यूजर्स ने भी लिखा है कि इस टेस्ट में सफल घी को ही खाना सही होगा।

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का क्या कहना?

डॉ. अर्जुन राज ने इस पर राय दी है कि घी खाना पाचन के लिए सही माना जाता है। बाजार में अधिकतर मिलावटी घी ही मिलेंगे, चाहे वो जितना भी दावा कर लें। हम सिर्फ खुद से तैयार घी पर ही भरोसा कर सकते हैं। अगर आप दही से निकली मलाई से घी बनाकर खा रहे हैं तो वो हेल्दी है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि घर पर तैयार घी का सेवन करें।

Ghee khane ke fayde | घी खाने के कई फायदे

एक्सपर्ट ने बताया घी खाने के फायदे
1- पाचन में सुधार में सहायक
2- हड्डियों को मजबूत बनाने का काम
3- स्किन को हेल्दी रखने का काम
4- इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर
5- हेल्दी हार्ट के लिए भी जरूरी

डॉ. अर्जुन ने बोला कि अगर आप नियमित रूप से असली घी का सेवन करते हैं तो आपको इतने सारे फायदे (Ghee Benefits) मिलते हैं। साथ ही भारतीय व्यक्ति को अपनी डाइट में घी को शामिल करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

“धुरंधर” एक्टर रणवीर सिंह खाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा… मस्कुलर बॉडी के लिए और क्या करते हैं ये
लाइफस्टाइल
Ranveer Singh, Dhurandhar Movie, Dhurandhar Actor Ranveer Singh, dhurandhar, Dhurandhar movie Ranveer Singh,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Special

Updated on:

05 Dec 2025 02:07 pm

Published on:

05 Dec 2025 02:01 pm

Hindi News / Lifestyle News / Food / GheeKaSach कर रहा ट्रेंड, असली-मिलावटी घी पर चल रही बहस, असली Ghee की पहचान ऐसे करें

बड़ी खबरें

View All

फूड

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Amla Laddoo for Diabetes: डायबिटीज कंट्रोल का स्वादिष्ट राज है आंवला, जानें इसकी रेसिपी और इसके फायदे

Amla in Diabetes, amla ladoo recipe in hindi, amla laddu benefits,
लाइफस्टाइल

Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक का सफर और वही देसी टेस्ट! तमन्ना भाटिया ने बताया अपना पसंदीदा स्नैक

Tamannaah Bhatia, Tamannaah Bhatia interview, Tamannaah Bhatia lifestyle, Tamannaah Bhatia Bollywood journey,
लाइफस्टाइल

Winter Healthy Tips: सर्दियों में सेहत बिगाड़ सकती हैं ये ड्रिंक्स, बढ़ाती हैं बलगम और खांसी

unhealthy winter drinks, immunity tips for winter, foods that cause cough and cold,
लाइफस्टाइल

इडली नहीं, ये है Bihari Bhakka Food, जिसको सर्दी में खाने का मजा ही अलग है, जानिए कैसे बनता है

Bihari Idli, Street Food,idli sambhar, bihari idli ,
लाइफस्टाइल

Navratri Vrat Tips: एनर्जी से भरपूर मखाना-ड्रायफ्रूट मिल्कशेक, नवरात्रि व्रत के लिए परफेक्ट फास्टिंग ड्रिंक

Vrat , Navratri Vrat Tips, shardiya navratri 2025, Navratri Vrat Food Tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.