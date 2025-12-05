GheeKaSach कर रहा ट्रेंड, असली-मिलावटी घी पर चल रही बहस, असली Ghee की पहचान ऐसे करें

Asli Ghee ki Pehchan : दूध-घी जैसी चीजों में मिलावट सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करती है। इसलिए आज सोशल मीडिया X पर #GheeKaSach ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स असली और नकली घी को लेकर बहस कर रहे हैं। कई लोगों ने असली घी (Asli Ghee) को पहचानने का तरीका भी बताया। यहां पर जीसी टेस्टिंग की बात भी हो रही है। चलिए, जानते हैं कि असली और मिलावटी घी से बचाने में ये जांच कैसे मदद करती है।