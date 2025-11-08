Winter Healthy Tips: सर्दियों में सेहत बिगाड़ सकती हैं ये ड्रिंक्स, बढ़ाती हैं बलगम और खांसी

Drinks to avoid in winter|फोटो सोर्स – Freepik
Winter Healthy Tips: सर्दियों के मौसम में गर्म ड्रिंक पीना अक्सर सुखद लगता है, लेकिन हर ड्रिंक आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होती। कुछ ड्रिंक्स ऐसी भी हैं जो शरीर को राहत देने की बजाय कफ और खांसी बढ़ा देती हैं। इनका अधिक सेवन इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है और सर्दी-जुकाम की परेशानी को और बढ़ा सकता है। इसलिए इस ठंड के मौसम में सेहत का ध्यान रखते हुए जानिए, किन ड्रिंक्स से दूरी बनाना ही बेहतर है।
नारियल पानी शरीर को ठंडक देता है, जो गर्मी में तो बहुत लाभदायक है, लेकिन सर्दियों में यही गुण परेशानी का कारण बन सकता है। इसका अत्यधिक सेवन सर्दी, कफ और साइनस की समस्या को बढ़ा सकता है। ठंड के मौसम में इसे सीमित मात्रा में ही पिएं।
दही और केला दोनों ही प्रकृति से ठंडे माने जाते हैं। जब इन्हें एक साथ लिया जाता है, तो शरीर में बलगम तेजी से बनता है। सर्दियों में इस तरह की स्मूदी का सेवन करने से गले में भारीपन और खांसी-जुकाम की संभावना बढ़ जाती है।
सत्तू गर्मियों का सुपरफूड माना जाता है क्योंकि यह शरीर को ठंडक देता है। लेकिन यही ठंडक सर्दियों में नुकसान पहुंचा सकती है। इसका कूलिंग इफेक्ट शरीर का तापमान कम कर देता है, जिससे कफ और जुकाम बढ़ सकते हैं। ठंड के मौसम में सत्तू की जगह गुनगुना दूध या हर्बल टी लेना बेहतर रहता है।
सौंफ पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसका स्वभाव ठंडा होता है। सर्दियों में इसका अधिक सेवन शरीर में कफ दोष को बढ़ा सकता है। अगर आप सौंफ का पानी रोज पीते हैं, तो इसे गर्म पानी में उबालकर हल्का गुनगुना करके लें, ताकि इसके शीतल प्रभाव से बचा जा सके।
भले ही नींबू पानी सेहतमंद माना जाता है, लेकिन सर्दियों में इसे ठंडे पानी में पीना नुकसानदायक हो सकता है। नींबू का अम्लीय गुण गले को चुभता है और ठंडी प्रकृति होने के कारण कफ बढ़ा सकता है। सर्दियों में गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीना बेहतर होता है।
