Yoga for Cervical Pain: सर्दियों में सर्वाइकल पेन से राहत, रोज करें ये 5 आसान योगासन

Yoga for Cervical Pain: सर्दियों के मौसम में सर्वाइकल पेन की समस्या अक्सर बढ़ जाती है। ठंड के कारण मसल्स सख्त हो जाती हैं, लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठना और फिजिकल एक्टिविटी कम होना गर्दन के दर्द को और बढ़ा देता है। ऐसे में गर्दन में जकड़न, भारीपन और मूवमेंट में परेशानी महसूस होना आम बात है।ऐसे में रोजाना कुछ आसान योगासनों का अभ्यास करने से गर्दन की मसल्स को मजबूती मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और सर्वाइकल पेन में धीरे-धीरे राहत मिल सकती है।