Cervical Cancer सर्वाइवर महिलाओं के लिए नई चेतावनी, एनल कैंसर का बढ़ता खतरा- नई स्टडी

अमेरिका में 85,000 से ज्यादा महिलाओं के हेल्थ रिकॉर्ड की जांच की गई, जिन्हें पहले सर्वाइकल कैंसर हो चुका था। नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट के SEER डाटाबेस से मिली जानकारी को 20 साल तक ट्रैक किया गया। और नतीजे चौंकाने वाले थे।सर्वाइकल कैंसर से उबर चुकी महिलाओं में आम महिलाओं की तुलना में लगभग दोगुना ज्यादा खतरा पाया गया।जैसे-जैसे उम्र बढ़ी और कैंसर से ठीक हुए साल बीतते गए, खतरा और बढ़ता गया। 65 से 74 वर्ष की महिलाओं में, जिन्हें सर्वाइकल कैंसर हुए 15 साल से ज्यादा हो चुके थे, गुदा कैंसर के मामले सबसे ज्यादा पाए गए। इस उम्र में इनका खतरा इतना बढ़ गया कि यह उस लेवल से भी ऊपर निकल गया, जहां आमतौर पर डॉक्टर स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं।