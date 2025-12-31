Male Contraceptive Pill: अब महिलाएं नहीं, पुरुष खाएंगे गर्भनिरोधक गोली! वैज्ञानिकों ने खोज निकाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल

यह गोली शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को रोकती है, लेकिन पुरुष हार्मोन पर कोई असर नहीं डालती। शरीर में विटामिन A से बनने वाला एक तत्व होता है, जो स्पर्म बनने में मदद करता है। YCT-529 उसी प्रक्रिया को ब्लॉक कर देता है, जिससे स्पर्म ठीक से विकसित नहीं हो पाते। अच्छी बात यह है कि सेक्स क्षमता और इच्छा पर कोई असर नहीं पड़ता। जानवरों पर हुई स्टडी में यह भी देखा गया कि गोली बंद करने के बाद फर्टिलिटी वापस लौट आती है, यानी इसका असर स्थायी नहीं है।