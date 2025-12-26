Low Sperm Count: कम स्पर्म काउंट, परिवार की मौत का रिस्क ज्यादा! नई स्टडी में खुलासा

Low Sperm Count: अब तक पुरुषों की फर्टिलिटी (वीर्य की गुणवत्ता) को सिर्फ बच्चे पैदा करने की क्षमता से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अमेरिका के यूटा राज्य में हुई एक बड़ी स्टडी ने चौंकाने वाली बात सामने रखी है। इस रिसर्च के मुताबिक, जिन पुरुषों में स्पर्म की कमी होती है, उनके परिवार के लोगों में भी समय से पहले मौत और गंभीर बीमारियों का खतरा थोड़ा ज्यादा पाया गया है। यानी पुरुषों की फर्टिलिटी सिर्फ उनकी नहीं, पूरे परिवार की सेहत का इशारा हो सकती है।