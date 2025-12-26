26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Low Sperm Count: कम स्पर्म काउंट, परिवार की मौत का रिस्क ज्यादा! नई स्टडी में खुलासा

Low Sperm Count: नई स्टडी में खुलासा, जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट कम होता है, उनके परिवार में हार्ट डिजीज और मौत का खतरा ज्यादा पाया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 26, 2025

Low Sperm Count

Low Sperm Count (photo- freepik)

Low Sperm Count: अब तक पुरुषों की फर्टिलिटी (वीर्य की गुणवत्ता) को सिर्फ बच्चे पैदा करने की क्षमता से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अमेरिका के यूटा राज्य में हुई एक बड़ी स्टडी ने चौंकाने वाली बात सामने रखी है। इस रिसर्च के मुताबिक, जिन पुरुषों में स्पर्म की कमी होती है, उनके परिवार के लोगों में भी समय से पहले मौत और गंभीर बीमारियों का खतरा थोड़ा ज्यादा पाया गया है। यानी पुरुषों की फर्टिलिटी सिर्फ उनकी नहीं, पूरे परिवार की सेहत का इशारा हो सकती है।

रिसर्च में क्या देखा गया?

यह अध्ययन Utah Population Database पर आधारित था, जिसमें 1996 से 2017 के बीच स्पर्म टेस्ट कराने वाले पुरुषों और उनके परिवारों का डेटा शामिल किया गया। रिसर्चर्स ने करीब 6.6 लाख रिश्तेदारों (पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक) का विश्लेषण किया। पुरुषों को तीन ग्रुप में बांटा गया-

  • एजोस्पर्मिया: जिनके वीर्य में बिल्कुल स्पर्म नहीं थे
  • ओलिगोस्पर्मिया: जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम थे
  • नॉर्मल स्पर्म काउंट: जिनमें स्पर्म की संख्या सामान्य थी

परिवारों में क्या फर्क दिखा?

स्टडी में पाया गया कि जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट कम था (ओलिगोस्पर्मिया), उनके परिवार के लोगों में कुल मिलाकर मौत का खतरा थोड़ा लेकिन साफ तौर पर ज्यादा था। खासकर माता-पिता, भाई-बहन और बच्चों जैसे नजदीकी रिश्तेदारों में यह असर ज्यादा दिखा। एजोस्पर्मिया वाले पुरुषों के परिवारों में भी ऐसा ही ट्रेंड नजर आया। खास बात यह रही कि इनके करीबी रिश्तेदारों में कुछ खास बीमारियों से मौत का खतरा ज्यादा था, जैसे

  • दिल की बीमारियां
  • सांस की पुरानी समस्याएं
  • पाचन तंत्र की बीमारियां
  • मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं
  • बच्चों और बुजुर्गों में अलग असर

रिसर्च के अनुसार, ऐसे परिवारों में बचपन में मृत्यु का जोखिम भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। इसका कारण न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, जन्मजात समस्याएं और दिल से जुड़ी दिक्कतें बताई गईं। वहीं वयस्कों में, खासकर 40 साल के बाद, गैर-संक्रामक बीमारियों, डायबिटीज, चोटों और मेटाबॉलिक समस्याओं से मौत का खतरा ज्यादा दिखा।

आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे साझा जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। यानी एक ही परिवार में खराब खानपान, प्रदूषण, तनाव या कुछ आनुवंशिक गड़बड़ियां, पुरुषों की फर्टिलिटी और पूरे परिवार की सेहत-दोनों को प्रभावित कर सकती हैं।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब?

इस स्टडी से यह संकेत मिलता है कि पुरुषों की फर्टिलिटी जांच सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की सेहत को समझने का एक संकेत भी हो सकती है। समय रहते जांच, बेहतर लाइफस्टाइल और हेल्थ चेकअप से न सिर्फ फर्टिलिटी, बल्कि पूरे परिवार की सेहत सुधारी जा सकती है।

ये भी पढ़ें

Screen Time and Fertility : मोबाइल की लत बन रही है बांझपन का नया कारण, डॉक्टर से जानें कैसे कम हो रही फर्टिलिटी
स्वास्थ्य
Screen Time and Fertility

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 01:22 pm

Hindi News / Health / Low Sperm Count: कम स्पर्म काउंट, परिवार की मौत का रिस्क ज्यादा! नई स्टडी में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

RSV vs Common Cold: सिर्फ जुकाम नहीं! नाक बहना हो सकता है, इस खतरनाक वायरस का संकेत!

RSV Symptoms, Common Cold, RSV vs Cold, Infant RSV,Respiratory Virus
स्वास्थ्य

Winter Disease: सुबह उठते ही गले में होती है चुभन? तो आपको हो सकता है ये गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन

Strep Throat,Winter Disease, Throat Infection
स्वास्थ्य

AI 10 साल पहले बताएगा आपकी मौत का खतरा? 95% सटीकता से बताएगा Heart Attack का खतरा

AI Heart Attack Prediction
स्वास्थ्य

Skin Disease: सर्दियों की खुजली कहीं यह गंभीर बीमारी तो नहीं? अभी जानें इसके कारण और कम करने के उपाय

Winter Eczema, Atopic Dermatitis
स्वास्थ्य

Cold Wave Alert 2025: सर्दी का सितम शुरू! इन खतरनाक बीमारियों ने दी दस्तक, ऐसे रखें सेहत सुरक्षित

Cold Wave Alert 2025 Health Issues
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.