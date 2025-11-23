Screen Time and Fertility : मोबाइल की लत बन रही है बांझपन का नया कारण, डॉक्टर से जानें कैसे कम हो रही फर्टिलिटी

डॉक्टर पारेख बताती हैं कि कई पुरुषों में स्पर्म काउंट कम, स्पर्म की क्वालिटी खराब या मूवमेंट धीमा होने का कारण स्पष्ट नहीं मिलता। ऐसे मामलों में स्क्रीन की लत एक इनडायरेक्ट कारण हो सकती है। लैपटॉप को घंटों गोद में रखना। इससे टेस्टिकल्स का तापमान बढ़ता है, जिससे स्पर्म काउंट कम हो सकता है। मोबाइल को पैंट की जेब में रखना, इससे भी लगातार गर्मी और हल्की रेडिएशन स्पर्म क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। यह अकेली वजह नहीं है, लेकिन कमजोर फर्टिलिटी वाले पुरुषों में यह समस्या बढ़ा सकती है।