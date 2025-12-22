Dava Kaise Khayen: गलत तरीके से दवा ले रहे हैं आप! डॉक्टर से जानें बीमारी ठीक न होने की असली वजह

कई स्थितियों में तो दवाई लेते हुए भी बीमारी कम होने के बजाय उल्टा बढ़ जाती है। अब हम सब बस यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में होता यह है कि हम दवाई तो लेते हैं लेकिन दवाई को उसे लेने के तरीके से नहीं लेते। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर ने जैसे बताया वैसे ही तो दवाई लेते हैं ना फिर भी यह बात कहां से आई कि दवाई सही तरीके से नहीं ली। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि डॉक्टर के बताने के बाद भी हम दवाई लेने में कहां गलती करते हैं या दवाई लेते समय कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए।