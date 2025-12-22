Ear Whooshing Sound: रात में कान के अंदर “सर-सर” आवाज? सावधान! चुपचाप हो रही है खतरनाक बीमारी

Ear Whooshing Sound: कभी-कभी बिल्कुल शांत माहौल में या लेटे हुए अचानक कान के अंदर सर-सर या हुश-हुश जैसी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, बल्कि दिल की धड़कन के साथ ताल में चलती हुई महसूस होती है। कई लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक यह सिर्फ कान की समस्या नहीं, बल्कि खून की नसों और दिमाग की सेहत से जुड़ा संकेत भी हो सकता है।