Sleep and Heart Health : कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए सोने के 3 पैटर्न जो आपके हार्ट को रख सकते हैं सुरक्षित

यह क्यों काम करता है: एक नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखने से आपके शरीर की प्राकृतिक सर्कैडियन लय को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह संतुलन आपके हार्मोन का समर्थन करता है, जिससे आपका रात्रिकालीन ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और आपकी हृदय गति स्थिर हो सकती है। मान लीजिए कि आप अक्सर देर तक जागकर या बहुत देर तक सोकर अपनी नींद में खलल डालते हैं। ऐसे में, इससे आपकी धमनियां सख्त हो सकती हैं और आपके चयापचय में बाधा आ सकती है। इससे हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।