Heart Attacks Rising : 30-40 की उम्र में बढ़ रहे हार्ट अटैक, 60% भारतीय नहीं उठा पाते इलाज का खर्च: सर्वे

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा देश भर के लगभग 300 हार्ट डिजीज विशेषज्ञों पर किए गए एक नए सर्वेक्षण से एक चिंताजनक बदलाव सामने आया है: चार में से तीन हार्ट डिजीज विशेषज्ञों का कहना है कि उनके अधिकांश हृदय रोगी अब 50 वर्ष से कम आयु के हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि 36% डॉक्टरों का कहना है कि 31 से 40 वर्ष के बीच के मरीज पहले से ही हृदय संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे प्रारंभिक हार्ट डिजीज एक बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है।