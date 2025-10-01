Heart Palpitation : क्या आपका दिल भी अचानक से तेज धड़कनें लगता है, इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Heart Palpitation : आज की भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल में दिल की सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। हार्ट का काम है धड़कना और जब यह सही गति से धड़कता है, तब हम स्वस्थ महसूस करते हैं। मगर क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसा लगा जैसे दिल सीने में तेजी से फड़फड़ा रहा हो? इसे ही धड़कन का बढ़ना (Heart Palpitation) कहते हैं, और इसे नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है।