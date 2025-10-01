ICMR ने चेताया, इन 2 रोजाना की खाने वाली चीजों से बढ़ रहा है Diabetes और मोटापा

White Rice Refined Flour Linked to Rising Diabetes : ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) ने देश भर में एक बहुत बड़ा सर्वे किया है जिसमें सामने आया है कि भारतीयों की खाने-पीने की आदतें तेजी से बदल रही हैं, और यही वजह है कि देश में डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है। हमारी डाइट में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट 'लो-क्वालिटी' वाली चीजों से आ रहा है। इसमें मुख्य रूप से सफेद चावल, बारीक पिसा हुआ आटा (जिसके चोकर और पोषक तत्व निकल जाते हैं), और ढेर सारी एडेड शुगर शामिल हैं।