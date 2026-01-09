Cancer Prevention: शरीर के इन 6 अंगों पर सबसे ज्यादा हमला करता है कैंसर! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Cancer Prevention: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं। धीरे-धीरे ये कोशिकाएं आसपास के टिश्यू और अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जहां यह ज्यादा देखा जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस अंग की कोशिकाएं कितनी तेजी से बदलती हैं, उस पर कितना प्रदूषण या संक्रमण असर डालता है और व्यक्ति की उम्र व पारिवारिक इतिहास क्या है।