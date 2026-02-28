Meningococcal Infection: मेघालय में 2 अग्निवीरों की हुई इस खतरनाक वायरस से मौत, जानिए क्या है मेनिंगोकोकल

स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सभी जरूरी प्रोटोकॉल लागू किए जा चुके हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि गलत खबरें या अफवाहें न फैलाएं। यह कदम सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे जिले और आसपास के इलाकों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य साफ है, संक्रमण को फैलने से रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।