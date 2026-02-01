ग्राम मानपुरा में योग की सशक्त पहल, 50 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित

कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉ. अजय सिंह राठी, विद्यालय के शिक्षकगण, ग्राम सरपंच श्री मनोज टंवर, सचिव प्रीति चौहान, श्रीमती सरोज शर्मा एवं श्रीमती रुपाली शर्मा सहित योग विभाग के 20 विद्यार्थी उपस्थित रहे। शिविर का सफल समन्वय योग विभाग के आचार्य डॉ. वरुण आहूजा, डॉ. रघुवीर पटेल, श्रीमती ईशा पाटीदार एवं तनिषा शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. शिवशंकर मिश्र ने समस्त प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य एवं सतत प्रगति की कामना की। उन्होंने समाजोपयोगी कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने का संदेश दिया। यह आयोजन विश्वविद्यालय की सामाजिक उत्तरदायित्व भावना और ग्रामोत्थान के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण सिद्ध हुआ।