आसमान के रहस्य अब कोल्ली हिल्स में, डार्क स्काई पार्क की सौगात

चेन्नई.राज्य सरकार ने शुक्रवार को नामक्कल जिले के कोल्ली हिल्स स्थित अरियूर शोला आरक्षित वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित कर दिया है। इस पहल से राज्य को एक उभरते हुए एस्ट्रो-टूरिज्म गंतव्य के रूप में पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वन मंत्री आर. एस. राजकन्नप्पन ने चेन्नई से दूरस्थ माध्यम द्वारा इसका उद्घाटन किया। इस केंद्र में तारों, ग्रहों, आकाशगंगा और चांद का स्पष्ट अवलोकन संभव होगा।