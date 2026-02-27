ओ. पन्नीरसेल्वम ने DMK में की एंट्री: तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव

ओ.पन्नीरसेल्वम का राजनीतिक सफर 1996 में पेरियाकुलम नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में शुरू हुआ था। 2001 में वे पेरियाकुलम विधानसभा सीट से AIADMK विधायक चुने गए और जे जयललिता के नेतृत्व वाली सरकार में राजस्व मंत्री बने। जयललिता की सजा के चलते वे पहली बार 21 सितंबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद, 2014 और 2016 में भी वे मुख्यमंत्री बने। लेकिन, 2016 में जयललिता के निधन के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ी और सत्ता संतुलन बदल गया। पार्टी में आंतरिक मतभेदों के चलते उन्हें पद से हटाया गया और बाद में वे डिप्टी सीएम व पार्टी के संयोजक रहे। 2022 में पार्टी में एकल नेतृत्व की मांग उठी, जिससे उनका कोऑर्डिनेटर पद समाप्त हो गया और वे पार्टी से बाहर हो गए।