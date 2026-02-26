निजी डेयरियों ने बढ़ाए दूध-दही के दाम

कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों से दूध की खरीद कीमतों और संचालन लागत में वृद्धि के कारण यह कदम उठाया गया है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, इन डेयरियों ने जनवरी में किसानों से 34 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा था, जो अब बढ़कर 44 से 46 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। यानी औसतन 10 से 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डेयरियों ने गर्मी में दूध की संभावित कमी और आम चुनाव के दौरान मांग बढ़ने के अनुमान को देखते हुए किसानों को अधिक कीमत देने का निर्णय लिया है।