26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

निजी डेयरियों ने बढ़ाए दूध-दही के दाम

चेन्नई के उपभोक्ताओं को अब दूध, दही और छाछ खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। श्रीनिवास, जर्सी और तिरुमला ब्रांड्स ने दूध एवं उससे बने उत्पादों के दाम दो से दस रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि दूध की खरीद कीमत और संचालन लागत बढ़ने के कारण यह [&hellip;]

3 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Feb 26, 2026

चेन्नई के उपभोक्ताओं को अब दूध, दही और छाछ खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। श्रीनिवास, जर्सी और तिरुमला ब्रांड्स ने दूध एवं उससे बने उत्पादों के दाम दो से दस रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि दूध की खरीद कीमत और संचालन लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।

दूध-दही के बढ़े दाम: उपभोक्ताओं की जेब पर असर

तीन प्रमुख निजी डेयरी कंपनियों द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तिरुमला और श्रीनिवास ब्रांड के संशोधित दाम 26 फरवरी से, जबकि जर्सी ब्रांड के नए दाम 19 फरवरी से लागू हो चुके हैं। इन ब्रांड्स ने दूध के साथ-साथ दही और छाछ की कीमतों में भी इजाफा किया है।

कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों से दूध की खरीद कीमतों और संचालन लागत में वृद्धि के कारण यह कदम उठाया गया है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, इन डेयरियों ने जनवरी में किसानों से 34 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा था, जो अब बढ़कर 44 से 46 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। यानी औसतन 10 से 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डेयरियों ने गर्मी में दूध की संभावित कमी और आम चुनाव के दौरान मांग बढ़ने के अनुमान को देखते हुए किसानों को अधिक कीमत देने का निर्णय लिया है।

तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स ने फुल क्रीम दूध का बिलिंग प्राइस 72 रुपए से बढ़ाकर 76 रुपए, स्टैंडर्ड दूध 63 से 68 रुपए और टोंड दूध 52 से 62 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। 120 ग्राम दही पाउच की कीमत 8.30 रुपए से 10 रुपए, 180 मिलीलीटर छाछ 6.25 रुपए से 10 रुपए और 160 मिलीलीटर लस्सी पाउच 8 रुपए से 10 रुपए कर दी गई है। दूध के विभिन्न वेरिएंट्स के अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) भी 4 से 6 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है।

क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स (जर्सी ब्रांड) ने टोंड दूध का एमआरपी 57 से 59 रुपए, स्टैंडर्ड दूध 65 से 67 रुपए, फुल क्रीम दूध 74 से 76 रुपए और टी स्पेशल दूध 68 से 70 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया है। 170 मिलीलीटर छाछ की कीमत 8 से 10 रुपए कर दी गई है।

श्रीरंगम मिल्क प्रोडक्ट्स (श्रीनिवास ब्रांड) के तहत एक लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत 76 रुपए से 78 रुपए और स्टैंडर्डाइज्ड दूध की कीमत 66 से 68 रुपए कर दी गई है। 950 मिलीलीटर टी किंग पैक का रेट 67 से 69 रुपए और 120 ग्राम दही पाउच की कीमत 8 से 10 रुपए हो गई है।

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे क्या है कारण?

कंपनियों की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, दूध की खरीद कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी और संचालन लागत में इजाफा, दाम बढ़ाने की मुख्य वजह है। साथ ही, गर्मी के मौसम में दूध की संभावित कमी और चुनाव के दौरान मांग में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए डेयरियों ने किसानों को ज्यादा कीमत देना शुरू किया है, जिससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ रहा है।

चेन्नई समेत तमिलनाडु के उपभोक्ताओं को अब दूध, दही और छाछ के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। नई कीमतें पहले ही लागू हो चुकी हैं, जिससे रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी होना तय है। डेयरी कंपनियों के दाम बढ़ाने के इस फैसले का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

Published on:

26 Feb 2026 04:50 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / निजी डेयरियों ने बढ़ाए दूध-दही के दाम

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

इंडिगो फ्लाइट बनी ‘गैस चैंबर’! 5 घंटे तक बिना AC के अंदर कैद रहे 200 यात्री, मची चीख-पुकार

IndiGo Flight
राष्ट्रीय

’72 सीटें चाहिए!’ तमिलनाडु में BJP का AIADMK को अल्टीमेटम? 2026 चुनाव से पहले सीटों पर फंसा पेंच

BJP
राष्ट्रीय

Jayalalitha Birth Anniversary: तमिलनाडु असेंबली के बाहर DMK के मंत्री ने खींची थी साड़ी, अगला चुनाव जीतकर बनी CM

Jayalalithaa, former CM of Tamil Nadu
राष्ट्रीय

वान मॉडल बना मिसाल, करीयाचल्ली द्वीप पर अब 50 करोड़ की परियोजना

चेन्नई

हरियाली और आराम संग नया बस शेल्टर, चेन्नई में शुरू हुआ नया अध्याय

चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.