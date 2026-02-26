निजी डेयरियों ने बढ़ाए दूध-दही के दाम

चेन्नई के उपभोक्ताओं को अब दूध, दही और छाछ खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। श्रीनिवास, जर्सी और तिरुमला ब्रांड्स ने दूध एवं उससे बने उत्पादों के दाम दो से दस रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि दूध की खरीद कीमत और संचालन लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।
तीन प्रमुख निजी डेयरी कंपनियों द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तिरुमला और श्रीनिवास ब्रांड के संशोधित दाम 26 फरवरी से, जबकि जर्सी ब्रांड के नए दाम 19 फरवरी से लागू हो चुके हैं। इन ब्रांड्स ने दूध के साथ-साथ दही और छाछ की कीमतों में भी इजाफा किया है।
कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों से दूध की खरीद कीमतों और संचालन लागत में वृद्धि के कारण यह कदम उठाया गया है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, इन डेयरियों ने जनवरी में किसानों से 34 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा था, जो अब बढ़कर 44 से 46 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। यानी औसतन 10 से 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डेयरियों ने गर्मी में दूध की संभावित कमी और आम चुनाव के दौरान मांग बढ़ने के अनुमान को देखते हुए किसानों को अधिक कीमत देने का निर्णय लिया है।
तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स ने फुल क्रीम दूध का बिलिंग प्राइस 72 रुपए से बढ़ाकर 76 रुपए, स्टैंडर्ड दूध 63 से 68 रुपए और टोंड दूध 52 से 62 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। 120 ग्राम दही पाउच की कीमत 8.30 रुपए से 10 रुपए, 180 मिलीलीटर छाछ 6.25 रुपए से 10 रुपए और 160 मिलीलीटर लस्सी पाउच 8 रुपए से 10 रुपए कर दी गई है। दूध के विभिन्न वेरिएंट्स के अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) भी 4 से 6 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है।
क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स (जर्सी ब्रांड) ने टोंड दूध का एमआरपी 57 से 59 रुपए, स्टैंडर्ड दूध 65 से 67 रुपए, फुल क्रीम दूध 74 से 76 रुपए और टी स्पेशल दूध 68 से 70 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया है। 170 मिलीलीटर छाछ की कीमत 8 से 10 रुपए कर दी गई है।
श्रीरंगम मिल्क प्रोडक्ट्स (श्रीनिवास ब्रांड) के तहत एक लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत 76 रुपए से 78 रुपए और स्टैंडर्डाइज्ड दूध की कीमत 66 से 68 रुपए कर दी गई है। 950 मिलीलीटर टी किंग पैक का रेट 67 से 69 रुपए और 120 ग्राम दही पाउच की कीमत 8 से 10 रुपए हो गई है।
कंपनियों की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, दूध की खरीद कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी और संचालन लागत में इजाफा, दाम बढ़ाने की मुख्य वजह है। साथ ही, गर्मी के मौसम में दूध की संभावित कमी और चुनाव के दौरान मांग में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए डेयरियों ने किसानों को ज्यादा कीमत देना शुरू किया है, जिससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ रहा है।
चेन्नई समेत तमिलनाडु के उपभोक्ताओं को अब दूध, दही और छाछ के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। नई कीमतें पहले ही लागू हो चुकी हैं, जिससे रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी होना तय है। डेयरी कंपनियों के दाम बढ़ाने के इस फैसले का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखेगा।
