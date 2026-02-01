23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

हरियाली और आराम संग नया बस शेल्टर, चेन्नई में शुरू हुआ नया अध्याय

चेन्नई. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को कोलातुर स्थित पेरम्बूर-रेड हिल्स रोड के रेट्टेरी जंक्शन पर वातानुकूलित बस शेल्टर का उद्घाटन किया। यह सुविधा शहर में विकसित चार एसी बस शेल्टरों में पहली होगी। कोलातुर शेल्टर में पैदल मार्ग, बेंच और हरियाली के साथ विस्तृत प्रतीक्षा क्षेत्र बनाया गया है जो मूल योजना का हिस्सा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

चेन्नई

image

Santosh Tiwari

Feb 23, 2026

चेन्नई. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को कोलातुर स्थित पेरम्बूर-रेड हिल्स रोड के रेट्टेरी जंक्शन पर वातानुकूलित बस शेल्टर का उद्घाटन किया। यह सुविधा शहर में विकसित चार एसी बस शेल्टरों में पहली होगी। कोलातुर शेल्टर में पैदल मार्ग, बेंच और हरियाली के साथ विस्तृत प्रतीक्षा क्षेत्र बनाया गया है जो मूल योजना का हिस्सा नहीं था। अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने से यह विशेष व्यवस्था संभव हुई। चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से चार प्रमुख बस केंद्रों रॉयपुरम, वॉल टैक्स रोड और पेरम्बूर सहित पर एसी शेल्टर बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक में बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कोलातुर, रॉयपुरम और वॉल टैक्स रोड शेल्टरों में 78 सीटें, जबकि पेरम्बूर में 54 सीटें होंगी। शेष तीन शेल्टर शीघ्र ही जनता के लिए खोले जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 07:10 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / हरियाली और आराम संग नया बस शेल्टर, चेन्नई में शुरू हुआ नया अध्याय

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

वान मॉडल बना मिसाल, करीयाचल्ली द्वीप पर अब 50 करोड़ की परियोजना

चेन्नई

तमिलनाडु में वोटर लिस्ट से 74 लाख नाम कटे, SIR के बाद जारी हुई फाइनल लिस्ट, जानें कितने वोटर्स बचे

Voter List 2026
राष्ट्रीय

नीलगिरि पर्वतीय रेलवे में किराया वृद्धि

चेन्नई

2050 तक राज्य में 250 दिन तक भीषण गर्मी संभव

चेन्नई

चेन्नई में उपनगरीय ट्रेनों की कटौती से यात्री परेशान

चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.