चेन्नई में उपनगरीय ट्रेनों की कटौती से यात्री परेशान

रेलवे प्रशासन ने बताया कि प्रभावित मार्गों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनों की संख्या घटाकर केवल 164 प्रतिदिन कर दी गई है। तांबरम-चेंगलपट्टू-कांचीपुरम-तिरुमलपुर-अरक्कोनम और तांबरम-चेन्नई बीच खंडों पर सेवाएं कम कर दी गई हैं। शुक्रवार सुबह तांबरम-चेन्नई बीच मार्ग पर प्लेटफॉर्म शिफ्टिंग के दौरान सिग्नल में आई खराबी ने स्थिति और गंभीर कर दी। प्लेटफॉर्म 10 और 11 की ट्रेनें अब प्लेटफॉर्म 5 और 6 से चल रही हैं। सिग्नल समस्या को सुबह 9 बजे के आसपास ठीक किया गया, लेकिन तब तक कई ट्रेनें ट्रैक पर रुकी रहीं, जिससे यात्रियों को मजबूरन उतरकर पैदल नजदीकी स्टेशन या सड़कों तक जाना पड़ा।