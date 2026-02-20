चेन्नई में उपनगरीय ट्रेनों की कटौती से यात्री परेशान

चेन्नई के उपनगरीय रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा
चेन्नई के उपनगरीय रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब इलेक्ट्रिक ट्रेनों की संख्या में बड़ी कटौती और सिग्नल खराबी के कारण सेवाएं बाधित हो गईं। यह स्थिति एगमोर रेलवे स्टेशन पर 45 दिन के बड़े रखरखाव कार्य की शुरुआत के पहले दिन उत्पन्न हुई।
रेलवे प्रशासन ने बताया कि प्रभावित मार्गों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनों की संख्या घटाकर केवल 164 प्रतिदिन कर दी गई है। तांबरम-चेंगलपट्टू-कांचीपुरम-तिरुमलपुर-अरक्कोनम और तांबरम-चेन्नई बीच खंडों पर सेवाएं कम कर दी गई हैं। शुक्रवार सुबह तांबरम-चेन्नई बीच मार्ग पर प्लेटफॉर्म शिफ्टिंग के दौरान सिग्नल में आई खराबी ने स्थिति और गंभीर कर दी। प्लेटफॉर्म 10 और 11 की ट्रेनें अब प्लेटफॉर्म 5 और 6 से चल रही हैं। सिग्नल समस्या को सुबह 9 बजे के आसपास ठीक किया गया, लेकिन तब तक कई ट्रेनें ट्रैक पर रुकी रहीं, जिससे यात्रियों को मजबूरन उतरकर पैदल नजदीकी स्टेशन या सड़कों तक जाना पड़ा।
कुछ सेक्शन पर लगभग हर 30 मिनट में एक ट्रेन चलने से तांबरम, क्रोमपेट, पल्लावरम और गिंडी स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो गई। शुक्रवार को शुभ मुहूर्त होने के कारण यात्रियों की संख्या और बढ़ गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि यात्री लंबी प्रतीक्षा के बाद किसी भी डिब्बे में चढ़ने लगे। महिलाओं के कोच और फर्स्ट क्लास डिब्बों में आम यात्रियों की भीड़ के कारण महिला और मान्य टिकटधारकों को परेशानी हुई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मियों को भी भीड़ नियंत्रित करने में कठिनाई हुई।
यात्रियों ने बस सेवाओं की कमी की शिकायत की है। मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ब्रॉडवे-तांबरम, तांबरम-चेंगलपेट और पल्लावरम-चेंगलपेट मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने का ऐलान किया था, लेकिन यात्रियों का आरोप है कि ये बसें नहीं चलीं। साथ ही, जनरल और महिलाओं के लिए मुफ्त "व्हाइटबोर्ड" बसें कम हो गई हैं, जबकि महंगे डीलक्स बसों की संख्या बढ़ गई है। इससे महिला यात्रियों को भारी परेशानी हुई।
तांबरम स्टेशन पर एक यात्री ने कहा, "जो अतिरिक्त बसें चलाने का वादा किया था, वो नहीं चलीं। साधारण बसें गायब हैं और कई रूट्स पर सिर्फ महंगी डीलक्स बसें चल रही हैं। महिलाएं यात्रा करने में संघर्ष कर रही हैं।"
मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बस सेवाओं में कटौती से इनकार किया है। उनका कहना है कि यात्रियों की असामान्य संख्या, विशेषकर शुभ दिन के कारण महिलाओं की भीड़, व्यवस्था पर भारी पड़ गई। अधिकारी ने बताया कि किसी भी बस को नहीं हटाया गया है और मांग वाले रूट्स पर महिलाओं के लिए विशेष बसें लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों ने कर्मचारियों की छुट्टी पर जाने के कारण क्रू की कमी की संभावना जताई, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि वैकल्पिक कर्मचारियों को लगाया जा रहा है।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से 45 दिन की असुविधा के लिए सहयोग की अपील की है। वहीं यात्रियों की मांग है कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जल्द से जल्द साधारण और मुफ्त बस सेवाएं बहाल करे, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
