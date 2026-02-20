20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

Chennai में Two-Wheeler चोरी गैंग गिरफ्तार, छह वाहन बरामद

चेन्नई के कोलत्तूर इलाके में दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ दो किशोरों को भी पकड़ा है और कुल छह चोरी के वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने ऐसे पकड़ा वाहन चोरी गैंग वी-6 कोलत्तूर पुलिस स्टेशन की अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए 19 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Feb 20, 2026

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय

चेन्नई के कोलत्तूर इलाके में दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ दो किशोरों को भी पकड़ा है और कुल छह चोरी के वाहन बरामद किए हैं।

पुलिस ने ऐसे पकड़ा वाहन चोरी गैंग

वी-6 कोलत्तूर पुलिस स्टेशन की अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय जगदीश को गिरफ्तार किया। उसके साथ 16 और 17 साल के दो किशोर भी पकड़े गए, जिन्हें किशोर न्याय समिति के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक, जयभारती नामक महिला ने 6 फरवरी की रात को अपने घर के सामने दुपहिया वाहन पार्क किया था। 7 फरवरी की सुबह वाहन गायब मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पूछताछ में खुला गिरोह का राज

पुलिस जांच में सामने आया कि जगदीश और दोनों किशोर चेन्नई के अलग-अलग इलाकों से दुपहिया वाहन चुराते थे। चोरी किए गए वाहनों को चेन्नई और तिरुवन्नामलै क्षेत्रों में बेचने के लिए छिपा कर रखते थे। पुलिस ने जयभारती के वाहन समेत कुल छह दुपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनमें तीन यामाहा आर15 भी शामिल हैं।

गिरफ्तार मुख्य आरोपी जगदीश को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों किशोरों को किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद सरकारी मानसिक स्वास्थ्य गृह में भर्ती कराया गया है। कोलत्तूर पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में दुपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

चेन्नई में Two-Wheeler चोरी पर पुलिस की नजर

पुलिस लगातार चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में वाहन चोरी के मामलों पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

20 Feb 2026 03:30 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Chennai में Two-Wheeler चोरी गैंग गिरफ्तार, छह वाहन बरामद

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

Tamil Nadu Govt Schools के 448 छात्रों ने JEE में मारी बाजी, Dravidian Model की सफलता

Tamil Nadu Govt Schools, JEE, Tamil Nadu Model
चेन्नई

‘BJP का दबाव अब और बढ़ा, जबरन हाथ मिलाने के लिए CBI को भेज रहे’, एक्टर विजय की पार्टी का बड़ा बयान

Thalapathy Vijay
राष्ट्रीय

DMDK-DMK alliance: DMK ने दी एक राज्यसभा, छह विधानसभा सीटें

DMDK-DMK alliance
चेन्नई

Chennai: AVS इंस्पेक्टर के खिलाफ 5.42 करोड़ की अवैध संपत्ति केस

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय
चेन्नई

‘विधानसभा अनुमोदित व्यक्ति को ही बनाया जाए राज्यपाल’, राज्यपाल चयन प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश

TN CM in Assembly for State-Union Relations
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.