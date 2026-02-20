Chennai में Two-Wheeler चोरी गैंग गिरफ्तार, छह वाहन बरामद

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय
चेन्नई के कोलत्तूर इलाके में दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ दो किशोरों को भी पकड़ा है और कुल छह चोरी के वाहन बरामद किए हैं।
वी-6 कोलत्तूर पुलिस स्टेशन की अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय जगदीश को गिरफ्तार किया। उसके साथ 16 और 17 साल के दो किशोर भी पकड़े गए, जिन्हें किशोर न्याय समिति के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक, जयभारती नामक महिला ने 6 फरवरी की रात को अपने घर के सामने दुपहिया वाहन पार्क किया था। 7 फरवरी की सुबह वाहन गायब मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच में सामने आया कि जगदीश और दोनों किशोर चेन्नई के अलग-अलग इलाकों से दुपहिया वाहन चुराते थे। चोरी किए गए वाहनों को चेन्नई और तिरुवन्नामलै क्षेत्रों में बेचने के लिए छिपा कर रखते थे। पुलिस ने जयभारती के वाहन समेत कुल छह दुपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनमें तीन यामाहा आर15 भी शामिल हैं।
गिरफ्तार मुख्य आरोपी जगदीश को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों किशोरों को किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद सरकारी मानसिक स्वास्थ्य गृह में भर्ती कराया गया है। कोलत्तूर पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में दुपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
पुलिस लगातार चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में वाहन चोरी के मामलों पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
बड़ी खबरेंView All
चेन्नई
तमिलनाडु
ट्रेंडिंग