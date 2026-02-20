Chennai में Two-Wheeler चोरी गैंग गिरफ्तार, छह वाहन बरामद

वी-6 कोलत्तूर पुलिस स्टेशन की अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय जगदीश को गिरफ्तार किया। उसके साथ 16 और 17 साल के दो किशोर भी पकड़े गए, जिन्हें किशोर न्याय समिति के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक, जयभारती नामक महिला ने 6 फरवरी की रात को अपने घर के सामने दुपहिया वाहन पार्क किया था। 7 फरवरी की सुबह वाहन गायब मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।