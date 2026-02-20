DMDK-DMK alliance: DMK ने दी एक राज्यसभा, छह विधानसभा सीटें

डीएमडीके की स्थापना 2005 में अभिनेता-राजनेता विजयकांत ने की थी और अब तक पार्टी कभी डीएमके के साथ नहीं रही थी। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने इस गठबंधन का स्वागत करते हुए कहा कि यह तमिलनाडु की प्रगति और समृद्धि में योगदान देगा। प्रेमलता विजयकांत ने बताया कि यह फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार लिया गया है। उन्होंने कहा, "यह गठबंधन दस वर्षों की देरी के बाद हुआ है। यह तब होना चाहिए था जब कप्तान विजयकांत जीवित थे। अब हम मिलकर गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें दिलाने की कोशिश करेंगे।"