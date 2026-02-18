Tamil Nadu Rajya Sabha Election: 6 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान

राज्यसभा चुनाव की समय-सीमा तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले तय की गई है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों प्रमुख द्रविड़ दलों के सहयोगी दल राज्यसभा में सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे चुनावी वार्ता को नया मोड़ मिला है। डीएमडीके ने अब तक अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं की है और राज्यसभा सीट पाने की संभावना तलाश रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एआइएडीएमके ने डीएमडीके को एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में दोनों सीटें अपने पास रख ली थीं।