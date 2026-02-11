11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

चेन्नई

Chennai में जहरीला Cake खिलाने के बाद पिता ने की सुसाइड, बेटे की मौत

चेन्नई के पेरंबूर शंकर मठ इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपने परिवार को जहरीला केक खिलाया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। इस हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।

चेन्नई

image

shivali agrawal

Feb 11, 2026

CG Suicide News: किसान को धान बेचने में आई दिक्कत, किसान परेशान होकर पी लिया कीटनाशक

किसान परेशान होकर पी लिया कीटनाशक (Photo Patrika)

चेन्नई के पेरंबूर शंकर मठ इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपने परिवार को जहरीला केक खिलाया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। इस हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।

पुलिस के अनुसार, एस. सेबेस्टियन नामक व्यक्ति पेरंबूर के शंकर मठ इलाके में परिवार के साथ रहता था और एक निजी वेयरहाउस में अकाउंटेंट था। उसकी पत्नी प्यूला लंबे समय से कैंसर पीड़िता थी, जिसका इलाज लगातार चल रहा था लेकिन कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। इस वजह से परिवार में गहरा दुख और तनाव था।

जहरीला केक बना मौत का कारण

पुलिस जांच में सामने आया कि बीती रात सेबेस्टियन ने घर के पास की दुकान से केक खरीदा। उसने अपने परिवार के साथ केक काटा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस केक में जहर मिला हुआ है। केक खाने के कुछ मिनट बाद बेटे युवन हैंडो बेहोश हो गया, इसके बाद पत्नी प्यूला और बेटी इवेंजलीन भी बेहोश हो गईं। सेबेस्टियन ने इसके बाद कथित रूप से घर में फांसी लगाकर जान दे दी।

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

सुबह देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला तो देखा कि सेबेस्टियन फांसी पर झूल रहा था और पत्नी-बेटी बेहोश थीं। बेटे की भी हालत गंभीर थी। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सभी को पेरियार नगर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पिता और बेटे को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्यूला और बेटी का इलाज चल रहा है।

पुलिस जांच में क्या सामने आया?

प्राथमिक जांच में पता चला कि सेबेस्टियन लगातार पत्नी की बीमारी से परेशान था और इसी तनाव में उसने परिवार सहित आत्महत्या का फैसला किया। पुलिस ने दोनों शवों को केएमसी अस्पताल भेजा है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस अन्य कारणों की भी पड़ताल कर रही है।

Chennai Suicide Case: क्या है आगे की प्रक्रिया?

पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। अस्पताल में पत्नी और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोग और पड़ोसी इस हादसे से स्तब्ध हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले में आगे की जानकारी मिलने पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

Updated on:

11 Feb 2026 04:56 pm

Published on:

11 Feb 2026 04:55 pm

Chennai में जहरीला Cake खिलाने के बाद पिता ने की सुसाइड, बेटे की मौत

