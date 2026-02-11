Chennai में जहरीला Cake खिलाने के बाद पिता ने की सुसाइड, बेटे की मौत

पुलिस जांच में सामने आया कि बीती रात सेबेस्टियन ने घर के पास की दुकान से केक खरीदा। उसने अपने परिवार के साथ केक काटा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस केक में जहर मिला हुआ है। केक खाने के कुछ मिनट बाद बेटे युवन हैंडो बेहोश हो गया, इसके बाद पत्नी प्यूला और बेटी इवेंजलीन भी बेहोश हो गईं। सेबेस्टियन ने इसके बाद कथित रूप से घर में फांसी लगाकर जान दे दी।