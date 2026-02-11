Chepauk Stadium में Whistle Ban पर विवाद, TVK ने लगाया राजनीतिक आरोप

मैच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने दर्शकों को सीटी लेकर स्टेडियम में प्रवेश करने से रोक दिया। चेपॉक में सीटी बजाना वर्षों से क्रिकेट फैंस की परंपरा रही है, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स की "व्हिसल पोडु" संस्कृति जुड़ी है। इस बार सीटी पर रोक को अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के चुनाव चिन्ह से जोड़कर देखा जा रहा है। टीवीके के उप महासचिव राज मोहन ने कोयंबत्तूर में कहा कि जब से टीवीके को चुनाव चिन्ह के रूप में सीटी मिली है, डीएमके सरकार डर गई है और प्रशंसकों को सीटी लाने से जानबूझकर रोका गया है।