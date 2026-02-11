तमिलनाडु चुनाव की तैयारियाँ हुई तेज़, बजट सत्र के बाद सीएम स्टालिन शुरू करेंगे सीट शेयरिंग पर चर्चा

तमिलनाडु (Tamilnadu) में जल्द ही विधानसभा चुनाव (Assembly Election) होने वाले हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी डीएमके (DMK) ने चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हालांकि पार्टी ने गठबंधन के सहयोगियों के साथ शीट शेयरिंग पर फैसला कुछ दिन के लिए टाल दिया है। डीएमके ने जानकारी दी है कि विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर गठबंधन के सहयोगियों के साथ 22 फरवरी को राज्य बजट सत्र खत्म होने के बाद शुरू होगी।