10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राज्यसभा सांसद की डिमांड, चंडीगढ़ से शुरू होनी चाहिए लंदन, सिंगापुर और वैंकूवर की सीधी उड़ान

राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए एक बड़ी मांग उठाई है। क्या है संधू की मांग? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Tanay Mishra

Feb 10, 2026

Satnam Singh Sandhu

Satnam Singh Sandhu (File Photo)

राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू (Satnam Singh Sandhu) ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के विषत में एक बड़ी मांग उठाई है। संधू ने कहा है कि चंडीगढ़ (Chandigarh) एयरपोर्ट से लंदन (London), सिंगापुर (Singapore) और वैंकूवर (Vancouver) के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने चाहिए। उन्होंने राज्यसभा के शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। संधू ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Shaheed Bhagat Singh International Airport) को 'पॉइंट ऑफ कॉल' का दर्जा देने का भी आग्रह किया, जिससे विदेशी एयरलाइंस चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकें।

फिलहाल आ रही है बाधा

फिलहाल चंडीगढ़ का एयरपोर्ट द्विपक्षीय समझौतों के तहत सूचीबद्ध नहीं है, जिससे वैश्विक उड़ानों में बाधा आ रही है। संधू ने बताया कि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए प्रमुख हब है, जो लगभग 7 करोड़ लोगों को सर्विस मुहैया कराता है। इसकी वार्षिक क्षमता 60 लाख यात्रियों की है, लेकिन फिलहाल यह 40 लाख यात्रियों को ही संभाल रहा है, जिससे अतिरिक्त 20 लाख यात्रियों के लिए जगह है। फिलहाल चंडीगरह एयरपोर्ट से सिर्फ दुबई और अबू धाबी के लिए इंडिगो की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं।

लोगों को मिलेगी सुविधा

संधू का मानना है कि चंडीगढ़ से लंदन, सिंगापुर और वैंकूवर के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही पंजाबी समुदाय को भी फायदा होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, संधू के अनुसार चंडीगढ़ के एयरपोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्रीय विकास, यात्रा सुविधा और आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

कॉलेज छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा को मारी गोली, फिर खुद की कनपटी पर तानी बंदूक और कर ली सुसाइड
राष्ट्रीय
Law student commits murder and suicide

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

10 Feb 2026 06:41 pm

Published on:

10 Feb 2026 06:14 pm

Hindi News / National News / राज्यसभा सांसद की डिमांड, चंडीगढ़ से शुरू होनी चाहिए लंदन, सिंगापुर और वैंकूवर की सीधी उड़ान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.