राज्यसभा सांसद की डिमांड, चंडीगढ़ से शुरू होनी चाहिए लंदन, सिंगापुर और वैंकूवर की सीधी उड़ान

राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू (Satnam Singh Sandhu) ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के विषत में एक बड़ी मांग उठाई है। संधू ने कहा है कि चंडीगढ़ (Chandigarh) एयरपोर्ट से लंदन (London), सिंगापुर (Singapore) और वैंकूवर (Vancouver) के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने चाहिए। उन्होंने राज्यसभा के शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। संधू ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Shaheed Bhagat Singh International Airport) को 'पॉइंट ऑफ कॉल' का दर्जा देने का भी आग्रह किया, जिससे विदेशी एयरलाइंस चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकें।