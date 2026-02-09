कॉलेज छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा को मारी गोली, फिर खुद की कनपटी पर तानी बंदूक और कर ली सुसाइड

Law student commits murder and suicide (Representational Photo)
पंजाब (Punjab) के तरन तारन (Tarn Taran) जिले में आज, सोमवार 9 फरवरी को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। उसमा गांव में स्थित माई भागो लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र प्रिंस राज सिंह (Prince Raj Singh) ने क्लासरूम में घुसकर अन्य छात्रा पर गोली चला दी। जिस छात्रा पर गोली चलाई गई, उसका नाम संदीप कौर (Sandeep Kaur) बताया जा रहा है। गोली लगने से संदीप की मौके पर ही मौत हो गई।
संदीप का मर्डर करने के बाद प्रिंस राज ने उसी बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। उसने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक ही क्लास में पढ़ते थे। मर्डर और सुसाइड की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
इस घटना के दौरान क्लास में और कई छात्र भी मौजूद थे। प्रिंस राज के संदीप को मौत के घाट उतारने और फिर खुद को गोली मारने से हड़कंप मच गया। अन्य छात्र डरकर क्लासरूम से भाग गए।
तरन तारन पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग या व्यक्तिगत विवाद से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अभी तक इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के बाद कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, कि एक छात्र बंदूक लेकर अंदर कैसे घुस गया।
