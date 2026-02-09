9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कॉलेज छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा को मारी गोली, फिर खुद की कनपटी पर तानी बंदूक और कर ली सुसाइड

पंजाब के तरन तारन में आज मर्डर और सुसाइड का मामला सामने आया है। एक कॉलेज छात्र ने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 09, 2026

Law student commits murder and suicide

Law student commits murder and suicide (Representational Photo)

पंजाब (Punjab) के तरन तारन (Tarn Taran) जिले में आज, सोमवार 9 फरवरी को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। उसमा गांव में स्थित माई भागो लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र प्रिंस राज सिंह (Prince Raj Singh) ने क्लासरूम में घुसकर अन्य छात्रा पर गोली चला दी। जिस छात्रा पर गोली चलाई गई, उसका नाम संदीप कौर (Sandeep Kaur) बताया जा रहा है। गोली लगने से संदीप की मौके पर ही मौत हो गई।

मर्डर के बाद सुसाइड

संदीप का मर्डर करने के बाद प्रिंस राज ने उसी बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। उसने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक ही क्लास में पढ़ते थे। मर्डर और सुसाइड की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

मचा हड़कंप

इस घटना के दौरान क्लास में और कई छात्र भी मौजूद थे। प्रिंस राज के संदीप को मौत के घाट उतारने और फिर खुद को गोली मारने से हड़कंप मच गया। अन्य छात्र डरकर क्लासरूम से भाग गए।

मामले की जांच शुरू

तरन तारन पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग या व्यक्तिगत विवाद से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अभी तक इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के बाद कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, कि एक छात्र बंदूक लेकर अंदर कैसे घुस गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

09 Feb 2026 01:25 pm

Published on:

09 Feb 2026 01:16 pm

Hindi News / National News / कॉलेज छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा को मारी गोली, फिर खुद की कनपटी पर तानी बंदूक और कर ली सुसाइड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.