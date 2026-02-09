कॉलेज छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा को मारी गोली, फिर खुद की कनपटी पर तानी बंदूक और कर ली सुसाइड

पंजाब (Punjab) के तरन तारन (Tarn Taran) जिले में आज, सोमवार 9 फरवरी को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। उसमा गांव में स्थित माई भागो लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र प्रिंस राज सिंह (Prince Raj Singh) ने क्लासरूम में घुसकर अन्य छात्रा पर गोली चला दी। जिस छात्रा पर गोली चलाई गई, उसका नाम संदीप कौर (Sandeep Kaur) बताया जा रहा है। गोली लगने से संदीप की मौके पर ही मौत हो गई।