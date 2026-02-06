Tamil Nadu Bird Flu: कांचीपुरम में 1,500 कौओं की मौत, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

पशुपालन विभाग ने अधिकारियों को कौओं, अन्य जंगली पक्षियों और पोल्ट्री में असामान्य बीमारी या मृत्यु के मामलों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। मृत पक्षियों का पोस्टमॉर्टम फील्ड में न करने, शवों को जलाने या गहरे दफनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुदुमलै टाइगर रिजर्व समेत सभी वन्यजीव प्रभागों को जंगली पक्षियों पर नजर रखने को कहा गया है। पोल्ट्री फार्म्स में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही सीमित करने और बाजारों व ट्रांजिट पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।