IIT Madras और Daimler India बनाएंगे यूनीवर्सल ड्राइवर रेटिंग सिस्टम

इस सिस्टम के लागू होने से सड़क सुरक्षा में बड़ा सुधार आने की संभावना जताई गई है। आईआईटी मद्रास के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर गीताकृष्णन रामदुरई ने बताया, “ट्रक और ट्रक ड्राइवर देश की प्रगति के वाहक हैं। यह प्रोजेक्ट उन्हें अच्छा काम करने का आधार देगा। रेटिंग सिस्टम में अच्छी ड्राइविंग को प्रोत्साहित किया जाएगा और खतरनाक ड्राइविंग से बचाव होगा। इससे न सिर्फ लोगों की जान बचेगी, बल्कि आर्थिक नुकसान और समय की बरबादी भी कम होगी।”