Tamil Nadu Assembly Election 2026: TVK की एंट्री से सियासत गरम, विजय ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

विजय ने TVK सदस्यों से कहा कि जनता के जबरदस्त समर्थन के साथ, उन्हें एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनावी लड़ाई को लड़ना है, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली जा सके। उन्होंने कहा, "जनता के अपार समर्थन के साथ, हमें दृढ़ संकल्प और एकता के साथ लड़ना है और लोकतांत्रिक लक्ष्य को मजबूती से हासिल करना है।"