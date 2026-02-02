2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

चेन्नई

Tamil Nadu Assembly Election 2026: TVK की एंट्री से सियासत गरम, विजय ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

तमिलनाडु की राजनीति में Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) की एंट्री से विधानसभा चुनाव 2026 का माहौल बेहद गरम हो गया है। एक्टर-राजनेता विजय ने अपनी पार्टी TVK के कार्यकर्ताओं को जीत के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरने का आह्वान किया है। TVK की तीसरी वर्षगांठ पर विजय का संदेश Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) [&hellip;]

चेन्नई

image

shivali agrawal

Feb 02, 2026

TVK Vijay, Tamil Nadu Assembly Election 2026

Tamil Nadu Assembly Election 2026: TVK की एंट्री से सियासत गरम

तमिलनाडु की राजनीति में Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) की एंट्री से विधानसभा चुनाव 2026 का माहौल बेहद गरम हो गया है। एक्टर-राजनेता विजय ने अपनी पार्टी TVK के कार्यकर्ताओं को जीत के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरने का आह्वान किया है।

TVK की तीसरी वर्षगांठ पर विजय का संदेश

Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) के अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने पार्टी की तीसरी वर्षगांठ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया। विजय ने कहा, "TVK का आनंदमय तीसरा वर्ष आज से शुरू हो गया है। हमने दो साल स्वाभाविक रूप से और सामान्य से आगे बढ़कर पूरे किए हैं और हमारी राजनीतिक यात्रा जारी है।"

उन्होंने TVK को "अथाह समुद्र" बताया, जो किसी भी तरह के व्यवधान को नज़रअंदाज़ करता है और अपनी राजनीतिक यात्रा में कभी संतुलन नहीं खोता। विजय ने दावा किया कि TVK आम जनता के लिए सत्ता की राजनीति की "विजयी हुंकार" है।

विधानसभा चुनाव 2026 में TVK की एंट्री से माहौल बदला

विजय ने अपने संदेश में कहा कि आगामी 2026 विधानसभा चुनाव में ऐसा माहौल बना है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा, "हर कोई कह रहा है कि इसका एकमात्र कारण हमारी राजनीतिक शुरुआत है। ऐसे में, हमें यह मैदान अपना बनाना है और साफ-सुथरी और कुशल रणनीति के साथ चुनावी जीत के जरिए राजनीतिक पहचान की ओर बढ़ना है।"

विजय की कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश

विजय ने TVK सदस्यों से कहा कि जनता के जबरदस्त समर्थन के साथ, उन्हें एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनावी लड़ाई को लड़ना है, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली जा सके। उन्होंने कहा, "जनता के अपार समर्थन के साथ, हमें दृढ़ संकल्प और एकता के साथ लड़ना है और लोकतांत्रिक लक्ष्य को मजबूती से हासिल करना है।"

TVK की स्थापना और विजय की राजनीति में भूमिका

TVK की स्थापना विजय ने 2 फरवरी 2024 को की थी। दो वर्षों के भीतर, पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। विजय ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि TVK की यात्रा स्वाभाविक रही है और पार्टी ने कभी संतुलन नहीं खोया।

विजय के अनुसार, TVK को जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को समझना और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को हासिल करना है। विजय ने साफ किया कि TVK की राजनीतिक यात्रा बिना भटकाव के आगे बढ़ रही है।

2026 चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को विजय का आह्वान

विजय ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूरी ताकत और एकजुटता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि TVK का उद्देश्य तमिलनाडु की राजनीति में अपनी जगह बनाना और सत्ता के शिखर तक पहुंचना है।

तमिलनाडु की सियासी सरगर्मी में TVK की एंट्री ने चुनावी मुकाबले को नए मुकाम पर पहुंचा दिया है, और विजय ने कार्यकर्ताओं को जीत के लिए कमर कसने का संदेश दिया है।

