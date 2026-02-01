Tamil Nadu Budget 2026: सीएम स्टालिन ने की केंद्र से फंडिंग की मांग

स्टालिन ने बताया कि छात्रों के लिए निर्धारित 3,548 करोड़ रुपए की शिक्षा निधि अभी तक जारी नहीं हुई है। इसके अलावा, कोयंबत्तूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त बजटीय सहायता नहीं मिली है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले 3,112 करोड़ रुपए जारी करने की जरूरत पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया है।