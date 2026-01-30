30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

चेन्नई

Tamil Nadu Summit: Dravidian Model से 11.19% आर्थिक विकास की नई मिसाल

तमिलनाडु राज्य में NDTV Tamil Nadu Summit के दौरान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को चेन्नई में अपनी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि Dravidian Model के तहत तमिलनाडु ने 11.19 प्रतिशत की अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि दर्ज की है, जो पूरे भारत में मिसाल बन चुकी है। Tamil Nadu की ग्रोथ

चेन्नई

image

shivali agrawal

Jan 30, 2026

तमिलनाडु राज्य में NDTV Tamil Nadu Summit के दौरान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को चेन्नई में अपनी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि Dravidian Model के तहत तमिलनाडु ने 11.19 प्रतिशत की अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि दर्ज की है, जो पूरे भारत में मिसाल बन चुकी है।

Tamil Nadu की ग्रोथ स्टोरी: क्या कहता है डेटा?

मुख्यमंत्री स्टालिन ने बताया कि Tamil Nadu के सभी जिलों, यहां तक कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी शानदार विकास हुआ है। राज्य में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और राजनीतिक सोच के साथ सामाजिक न्याय, समानता और कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। इन सभी पहलुओं को संतुलित करके सरकार ने Dravidian Model के तहत 11.19% आर्थिक ग्रोथ हासिल की।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

स्टालिन ने बताया कि 2021 के चुनावी वादे के तहत महिलाओं को 1000 रुपए मासिक भत्ता देने का प्रावधान किया गया था। विपक्ष के इसे असंभव करार देने के बावजूद DMK सरकार ने 1,30,69,831 महिलाओं को अब तक 33,464 करोड़ की राशि वितरित की है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई, जिससे अब तक 835 करोड़ सफर हुए हैं, जिसकी कुल कीमत 13,387 करोड़ रुपए है।

शिक्षा और सामाजिक प्रगति के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि Tamil Nadu देश का पहला राज्य है जहां स्कूली बच्चों के लिए नाश्ता योजना शुरू की गई। रोजाना 19,34,069 बच्चे स्कूल में पौष्टिक नाश्ता खाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि और उपस्थिति बढ़ी है। इस योजना से महिलाओं का सुबह खाना बनाने का बोझ भी कम हुआ है और सामाजिक प्रगति के संकेत दिखे हैं।

केंद्र सरकार भी अपना रही है तमिलनाडु की योजनाएं

स्टालिन ने बताया कि 'Vidiyal Payanam' और स्कूल नाश्ता योजनाएं अब कई अन्य राज्य अपना रहे हैं। उन्होंने 'Naan Mudhalvan' योजना का भी उल्लेख किया, जिसे केंद्र सरकार तमिलनाडु के उदाहरण से लागू करने जा रही है। इसी तरह, उन्होंने 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल छोड़ने से बचाने के लिए बनाई गई योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

Dravidian Model: पूरे देश के लिए मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री ने कहा कि Dravidian Model अब पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक बन गया है, जहां प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने NDTV और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि तमिलनाडु की योजनाएं पूरे भारत में प्रेरणा बन रही हैं।

stalin, dmk,

