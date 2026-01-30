Tamil Nadu Summit: Dravidian Model से 11.19% आर्थिक विकास की नई मिसाल

स्टालिन ने बताया कि 2021 के चुनावी वादे के तहत महिलाओं को 1000 रुपए मासिक भत्ता देने का प्रावधान किया गया था। विपक्ष के इसे असंभव करार देने के बावजूद DMK सरकार ने 1,30,69,831 महिलाओं को अब तक 33,464 करोड़ की राशि वितरित की है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई, जिससे अब तक 835 करोड़ सफर हुए हैं, जिसकी कुल कीमत 13,387 करोड़ रुपए है।