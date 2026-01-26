Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने फहराया तिरंगा मुख्यमंत्री स्टालिन व वरिष्ठ अधिकारी समारोह में शामिल

कामराज सालै पर मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल रवि अपनी पत्नी लक्ष्मी रवि के साथ एयरफोर्स की मोटरसाइकिल टुकड़ी की एस्कॉर्ट में समारोह स्थल पहुंचे। ध्वजारोहण के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। यह पांचवीं बार था जब राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया।