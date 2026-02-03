BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलै ने चुनाव प्रभारी पद से दिया इस्तीफा, पिता की बीमारी के कारण लिया फैसला

कोयम्बत्तूर से बड़ी खबर सामने आई है। BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलै ने पार्टी के चुनाव प्रभारी पद से खुद को अलग करने का निर्णय लिया है। अन्नामलै ने छह प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे मुख्य कारण उनके पिता की बीमारी बताई है।
के. अन्नामलै को भाजपा ने कुल 41 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिनमें से छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी से उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से किनारा किया है। कोयम्बत्तूर में मीडिया से बातचीत के दौरान अन्नामलै ने स्पष्ट किया कि उनके पिता अस्वस्थ हैं और उन्हें उनकी देखभाल करनी है, जो उनकी पहली जिम्मेदारी है। इसी कारण वे आवश्यक चुनावी कार्य या यात्रा नहीं कर पाएंगे।
अन्नामलै के इस कदम के बाद भाजपा संगठन में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, अब इन छह निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी अन्य नेताओं को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टी इन सीटों पर अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, ऐसे में नए प्रभारी की नियुक्ति पर सभी की नजरें टिकी हैं।
अन्नामलै ने बताया कि यह निर्णय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा, “मेरे पिता अस्वस्थ हैं और मुझे उनकी देखभाल करनी है, जो मेरी पहली जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में मैं आवश्यक कार्य या यात्रा नहीं कर सकता। पार्टी ने मेरी स्थिति को स्वीकार किया है और उन छह निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी अन्य नेताओं को सौंपेगी।”
हालांकि, अन्नामलै ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पार्टी के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा, “मैं प्रचार के लिए या पार्टी के सौंपे गए किसी अन्य दायित्व के लिए तैयार हूं।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व यह तय करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या कोई अन्य चुनाव संबंधित कार्य करना है। उन्होंने पार्टी, भाजपा उम्मीदवारों या गठबंधन सहयोगी अन्नाद्रमुक के लिए सौंपे जाने वाली किसी भी भूमिका को निभाने की बात कही।
अन्नामलै के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में उनकी चुनावी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब पार्टी की नए प्रभारी की नियुक्ति और आगे की चुनावी रणनीति पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। पार्टी नेतृत्व द्वारा जल्द ही जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है।
अन्नामलै ने अपनी भूमिका में बदलाव के बावजूद, पार्टी के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहने का आश्वासन दिया है। वे पार्टी के प्रचार और अन्य जिम्मेदारियों में योगदान देने के लिए तैयार हैं। इससे साफ है कि भले ही उन्होंने चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी छोड़ी है, लेकिन वे संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
चेन्नई
तमिलनाडु
ट्रेंडिंग