3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलै ने चुनाव प्रभारी पद से दिया इस्तीफा, पिता की बीमारी के कारण लिया फैसला

कोयम्बत्तूर से बड़ी खबर सामने आई है। BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलै ने पार्टी के चुनाव प्रभारी पद से खुद को अलग करने का निर्णय लिया है। अन्नामलै ने छह प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे मुख्य कारण उनके पिता की बीमारी बताई है। अन्नामलै [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Feb 03, 2026

Tamilnadu

कोयम्बत्तूर से बड़ी खबर सामने आई है। BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलै ने पार्टी के चुनाव प्रभारी पद से खुद को अलग करने का निर्णय लिया है। अन्नामलै ने छह प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे मुख्य कारण उनके पिता की बीमारी बताई है।

अन्नामलै ने क्यों छोड़ी चुनावी जिम्मेदारी?

के. अन्नामलै को भाजपा ने कुल 41 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिनमें से छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी से उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से किनारा किया है। कोयम्बत्तूर में मीडिया से बातचीत के दौरान अन्नामलै ने स्पष्ट किया कि उनके पिता अस्वस्थ हैं और उन्हें उनकी देखभाल करनी है, जो उनकी पहली जिम्मेदारी है। इसी कारण वे आवश्यक चुनावी कार्य या यात्रा नहीं कर पाएंगे।

भाजपा संगठन में बदलाव के संकेत

अन्नामलै के इस कदम के बाद भाजपा संगठन में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, अब इन छह निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी अन्य नेताओं को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टी इन सीटों पर अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, ऐसे में नए प्रभारी की नियुक्ति पर सभी की नजरें टिकी हैं।

पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद लिया फैसला

अन्नामलै ने बताया कि यह निर्णय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा, “मेरे पिता अस्वस्थ हैं और मुझे उनकी देखभाल करनी है, जो मेरी पहली जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में मैं आवश्यक कार्य या यात्रा नहीं कर सकता। पार्टी ने मेरी स्थिति को स्वीकार किया है और उन छह निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी अन्य नेताओं को सौंपेगी।”

चुनावी भूमिका पर क्या बोले अन्नामलै?

हालांकि, अन्नामलै ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पार्टी के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा, “मैं प्रचार के लिए या पार्टी के सौंपे गए किसी अन्य दायित्व के लिए तैयार हूं।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व यह तय करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या कोई अन्य चुनाव संबंधित कार्य करना है। उन्होंने पार्टी, भाजपा उम्मीदवारों या गठबंधन सहयोगी अन्नाद्रमुक के लिए सौंपे जाने वाली किसी भी भूमिका को निभाने की बात कही।

आगे की चुनावी रणनीति पर नजर

अन्नामलै के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में उनकी चुनावी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब पार्टी की नए प्रभारी की नियुक्ति और आगे की चुनावी रणनीति पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। पार्टी नेतृत्व द्वारा जल्द ही जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है।

क्या अन्नामलै रहेंगे सक्रिय?

अन्नामलै ने अपनी भूमिका में बदलाव के बावजूद, पार्टी के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहने का आश्वासन दिया है। वे पार्टी के प्रचार और अन्य जिम्मेदारियों में योगदान देने के लिए तैयार हैं। इससे साफ है कि भले ही उन्होंने चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी छोड़ी है, लेकिन वे संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

Updated on:

03 Feb 2026 02:48 pm

Published on:

03 Feb 2026 02:47 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलै ने चुनाव प्रभारी पद से दिया इस्तीफा, पिता की बीमारी के कारण लिया फैसला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

IIT Madras और Daimler India बनाएंगे यूनीवर्सल ड्राइवर रेटिंग सिस्टम

IIT Madras
चेन्नई

Budget 2026 तमिलनाडु के साथ कर वितरण में भेदभाव, बोले मुख्यमंत्री स्टालिन,”High Tax Paying State को नजरअंदाज किया

MK Stalin
चेन्नई

Tamil Nadu Assembly Election 2026: TVK की एंट्री से सियासत गरम, विजय ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

TVK Vijay, Tamil Nadu Assembly Election 2026
चेन्नई

Union Budget 2026: हाई स्पीड रेल, मेडिकल टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास

nirmala sitharaman
चेन्नई

Tamil Nadu Budget 2026: सीएम स्टालिन ने की केंद्र से फंडिंग की मांग

चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.