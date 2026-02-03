BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलै ने चुनाव प्रभारी पद से दिया इस्तीफा, पिता की बीमारी के कारण लिया फैसला

हालांकि, अन्नामलै ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पार्टी के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा, “मैं प्रचार के लिए या पार्टी के सौंपे गए किसी अन्य दायित्व के लिए तैयार हूं।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व यह तय करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या कोई अन्य चुनाव संबंधित कार्य करना है। उन्होंने पार्टी, भाजपा उम्मीदवारों या गठबंधन सहयोगी अन्नाद्रमुक के लिए सौंपे जाने वाली किसी भी भूमिका को निभाने की बात कही।