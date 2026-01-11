TN Assembly Election: स्टालिन बोले- 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे

चेन्नई में आयोजित पोंगल समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में डीएमके और उसके गठबंधन को 200 से अधिक सीटें मिलने का पूरा विश्वास है। स्टालिन ने अपनी पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और पिछले चार साल से अधिक की सरकार की उपलब्धियों को इस दावे की वजह बताया।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने अनीता अचीवर्स अकादमी के कार्यक्रम में कहा, "पहले मैंने कहा था कि हमारा गठबंधन 200 से कम सीटें नहीं जीतेगा, लेकिन अब आपके काम को देखकर मुझे विश्वास है कि हम इस संख्या को पार करेंगे।" उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों के नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी डीएमके की संगठनात्मक ताकत और कार्य संस्कृति की सराहना की है।
स्टालिन ने कहा कि डीएमके कार्यकर्ताओं की मेहनत सिर्फ कोलातूर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तमिलनाडु में दिख रही है। उन्होंने द्रविड़ मॉडल सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। स्टालिन ने कहा, "मुझे अपनी उपलब्धियों को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें जनता तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी ने चुनावी तैयारियों का लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है और शेष काम आने वाले महीनों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गठबंधन की बड़ी जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लें। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी को पोंगल की शुभकामनाएं दीं और कार्यकर्ताओं को चुनावी जंग के लिए तैयार रहने का संदेश दिया।
