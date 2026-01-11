11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

चेन्नई

TN Assembly Election: स्टालिन बोले- 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे

चेन्नई में आयोजित पोंगल समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में डीएमके और उसके गठबंधन को 200 से अधिक सीटें मिलने का पूरा विश्वास है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Jan 11, 2026

चेन्नई में आयोजित पोंगल समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में डीएमके और उसके गठबंधन को 200 से अधिक सीटें मिलने का पूरा विश्वास है। स्टालिन ने अपनी पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और पिछले चार साल से अधिक की सरकार की उपलब्धियों को इस दावे की वजह बताया।

स्टालिन का बड़ा दावा: 200 से कम सीटें जीतने की संभावना नहीं

मुख्यमंत्री स्टालिन ने अनीता अचीवर्स अकादमी के कार्यक्रम में कहा, "पहले मैंने कहा था कि हमारा गठबंधन 200 से कम सीटें नहीं जीतेगा, लेकिन अब आपके काम को देखकर मुझे विश्वास है कि हम इस संख्या को पार करेंगे।" उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों के नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी डीएमके की संगठनात्मक ताकत और कार्य संस्कृति की सराहना की है।

DMK कार्यकर्ताओं की मेहनत पूरे तमिलनाडु में

स्टालिन ने कहा कि डीएमके कार्यकर्ताओं की मेहनत सिर्फ कोलातूर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तमिलनाडु में दिख रही है। उन्होंने द्रविड़ मॉडल सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। स्टालिन ने कहा, "मुझे अपनी उपलब्धियों को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें जनता तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।"

चुनावी तैयारियों का 50% कार्य पूरा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी ने चुनावी तैयारियों का लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है और शेष काम आने वाले महीनों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गठबंधन की बड़ी जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लें। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी को पोंगल की शुभकामनाएं दीं और कार्यकर्ताओं को चुनावी जंग के लिए तैयार रहने का संदेश दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 03:56 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / TN Assembly Election: स्टालिन बोले- 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

पोंगल पर नहीं रिलीज होगी अभिनेता विजय की ‘जन नायकन’

चेन्नई

IIT Madras में ‘Param Shakti’ Supercomputing Facility का उद्घाटन

IIT Madras, Param Shakti’ Supercomputing Facility
चेन्नई

मतदाता सूची के लिए विशेष शिविर 10 और 11 जनवरी को

चेन्नई

Chennai Umagine TN 2026 Summit: 9820 करोड़ निवेश, 4250 रोजगार सृजन

चेन्नई

Tamil Nadu Government ने Political Rallies के लिए नई SOP जारी की

चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.