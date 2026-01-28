28 जनवरी 2026,

चेन्नई

IIT Madras-IDEABAAZ साझेदारी से Startup Ecosystem को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म

चेन्नई में IIT Madras के आंटरप्रेन्यरशिप सेल (ई-सेल) ने स्वदेशी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म IDEABAAZ के साथ साझेदारी कर ई-समिट 2026 को नई ऊंचाई देने का ऐलान किया है। 6 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इस आयोजन में स्टार्टअप्स को अपनी इनोवेटिव प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। ई-समिट 2026: Startups

चेन्नई

image

shivali agrawal

Jan 28, 2026

IIT Madras

IIT Madras(Image-College Official)

चेन्नई में IIT Madras के आंटरप्रेन्यरशिप सेल (ई-सेल) ने स्वदेशी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म IDEABAAZ के साथ साझेदारी कर ई-समिट 2026 को नई ऊंचाई देने का ऐलान किया है। 6 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इस आयोजन में स्टार्टअप्स को अपनी इनोवेटिव प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।

ई-समिट 2026: Startups के लिए बड़ा अवसर

ई-सेल और IDEABAAZ की इस साझेदारी का उद्देश्य 2030 तक 1,000 से अधिक प्रभावशाली स्टार्टअप्स खड़े करना है। ई-सेल के विजन के अनुसार, ई-समिट 2026 में देशभर के कई संभावनाशील उद्यमी अपनी कंपनियों को प्रस्तुत करेंगे। आयोजन में मेंटरशिप, इन्वेस्टर कनेक्शन और विज़िबिलिटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे फाउंडर्स को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

प्रमुख वक्तव्यों और साझेदारी का असर

IIT Madras के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने इस पहल को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह युवाओं को सृजन और साहस के लिए प्रोत्साहित करेगा। IDEABAAZ के को-फाउंडर और सीओओ मुदित कुमार ने इसे ऑन-ग्राउंड एग्जिक्यूशन का कैटलिस्ट करार दिया। ई-सेल की फैकल्टी एडवाइजर प्रो. ऋचा अग्रवाल ने इसे टैलेंट, अवसर और जुनून का मेल बताया, जबकि विद्यार्थी कार्यकारी प्रमुख कुशाग्र कपूर ने साझेदारी को धनराशि जुटाने और पहचान बनाने के लिहाज से अहम बताया।

आयोजन की खासियतें और भागीदारी

ई-समिट 2026 में हाई-एनर्जी पिच एरीना, स्टार्टअप स्पॉटलाइट्स, मास्टरक्लास और इमर्सिव इकोसिस्टम जैसे आकर्षण होंगे। टॉप 5 स्टार्टअप्स को आइडियाबाज सीजन 2 में पेश किया जाएगा। आयोजन में 10,000 विद्यार्थी और फाउंडर्स, 500 स्टार्टअप्स, 100 इन्वेस्टर, मेंटर और इकोसिस्टम लीडरों की भागीदारी अपेक्षित है।

देशभर के स्टार्टअप्स के लिए साझा मंच

यह पहल टियर 1, 2 और 3 शहरों तक विस्तार करेगी, जिससे पूरे भारत के स्टार्टअप्स को एकसाथ जोड़ा जा सकेगा। आयोजन का लक्ष्य है आइडियाज को इन्वेस्टेबल और स्केलेबल वेंचर्स में बदलना।

ई-समिट 2026, आईआईटी मद्रास और आइडियाबाज की साझेदारी के साथ, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है।

