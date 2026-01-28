IIT Madras-IDEABAAZ साझेदारी से Startup Ecosystem को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म

IIT Madras के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने इस पहल को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह युवाओं को सृजन और साहस के लिए प्रोत्साहित करेगा। IDEABAAZ के को-फाउंडर और सीओओ मुदित कुमार ने इसे ऑन-ग्राउंड एग्जिक्यूशन का कैटलिस्ट करार दिया। ई-सेल की फैकल्टी एडवाइजर प्रो. ऋचा अग्रवाल ने इसे टैलेंट, अवसर और जुनून का मेल बताया, जबकि विद्यार्थी कार्यकारी प्रमुख कुशाग्र कपूर ने साझेदारी को धनराशि जुटाने और पहचान बनाने के लिहाज से अहम बताया।