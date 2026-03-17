Tirunelveli: कार में चार शव मिलने से सनसनी, कर्ज और आत्महत्या का शक

पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, अब्दुल रफीक इरुंगट्टुकोट्टई, श्रीपेरुम्बुदूर की एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी में सुपरवाइजर थे। वर्ष 2020 में माता-पिता के निधन के बाद 25 लाख रुपये में घर बेचकर परिवार के साथ हैदराबाद चले गए थे। घटना से एक दिन पहले परिवार ने अठंगरई स्थित दरगाह में दुआ की थी, उसके बाद वे सुनसान इलाके में पहुंचे और कार में आग लगाकर आत्महत्या कर ली।