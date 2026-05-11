जिस स्टालिन को हराकर CM बने, पद संभालने के बाद उनसे ही मिलने पहुंच गए विजय, तमिलनाडु में तेज हुई सियासी हलचल

विजय ने शपथ के बाद कहा कि उनकी सरकार सेकुलरिज्म, सामाजिक न्याय और जन-केंद्रित शासन पर जोर देगी। उन्होंने दावा किया कि वे किसी राजघराने से नहीं आते, बल्कि जनता की पसंद से चुने गए हैं। स्टालिन की डीएमके अब विपक्ष में है। उधयनिधि स्टालिन को विपक्ष का नेता बनाया गया है। ऐसे में दोनों दलों के बीच टकराव और सहयोग दोनों की संभावना है।