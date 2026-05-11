11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जिस स्टालिन को हराकर CM बने, पद संभालने के बाद उनसे ही मिलने पहुंच गए विजय, तमिलनाडु में तेज हुई सियासी हलचल

vijay mk stalin first meeting after oath: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने शपथ लेने के बाद पूर्व CM एमके स्टालिन के घर पहुंचकर मुलाकात की। खाली खजाने वाले विवाद के बाद यह अहम मुलाकात सियासी हलचल बढ़ा रही है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Mukul Kumar

May 11, 2026

Tamil Nadu New CM Vijay Meets MK Stalin

पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालि और तमिलनाडु के नए सीएम विजय। (फोटो- IANS)

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (Tamil Nadu New CM Vijay) ने पद संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात सियासी गलियारे में अटकलों का एक नया दौर शुरू हो गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तमिलनाडु में विजय ने जिस स्टालिन को बुरी तरह से हराया, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे क्यों मिलने पहुंचे। फिलहाल, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है।

टीवीके की सरकार बनने के बाद यह पहली अहम मुलाकात

विजय के नेतृत्व में टीवीके की सरकार बनने के बाद स्टालिन से यह पहली अहम मुलाकात मानी जा रही है। तमिलनाडु में लंबे समय बाद द्रविड़ पार्टियों के बाहर की सरकार बनी है। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने विभिन्न नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। स्टालिन के घर जाने को कई लोग सौहार्दपूर्ण शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे रणनीतिक कदम भी बता रहे हैं।

वित्तीय विवाद का असर

इस मुलाकात से पहले विजय ने स्टालिन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार खाली खजाना छोड़कर गई है। राज्य पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। स्टालिन ने इसका तीखा जवाब दिया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पैसे की कमी नहीं है, जरूरत है कुशल प्रशासन की। उन्होंने नए सीएम को सलाह दी कि शासन चलाना प्रचार से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इस विवाद के बावजूद दोनों के बीच व्यक्तिगत मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या यह सियासी शिष्टाचार है या भविष्य की रणनीति?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु में स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे संपर्क जरूरी हैं। स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास पर हुई इस मुलाकात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। विजय अपनी टीम के साथ पहुंचे। अंदर क्या बातें हुईं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई।

जनता की उम्मीदें और नई सरकार

विजय ने शपथ के बाद कहा कि उनकी सरकार सेकुलरिज्म, सामाजिक न्याय और जन-केंद्रित शासन पर जोर देगी। उन्होंने दावा किया कि वे किसी राजघराने से नहीं आते, बल्कि जनता की पसंद से चुने गए हैं। स्टालिन की डीएमके अब विपक्ष में है। उधयनिधि स्टालिन को विपक्ष का नेता बनाया गया है। ऐसे में दोनों दलों के बीच टकराव और सहयोग दोनों की संभावना है।

ये भी पढ़ें

विजय के शपथ ग्रहण में पहले वंदे मातरम विवाद पर मंत्री की आई प्रतिक्रिया, बताया किसके कहने पर बजाया था राष्ट्रगीत
राष्ट्रीय
aadhav-arjun

खबर शेयर करें:

Published on:

11 May 2026 02:49 pm

Hindi News / National News / जिस स्टालिन को हराकर CM बने, पद संभालने के बाद उनसे ही मिलने पहुंच गए विजय, तमिलनाडु में तेज हुई सियासी हलचल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

घुसपैठियों पर सख्त सुवेंदु सरकार, बांग्लादेशियों के खिलाफ लिए पहली कैबिनेट में बड़े फैसले

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

सुवेंदु अधिकारी की जीत के बाद बदले रिजु दत्ता के सुर, नए CM की तारीफ में कही बड़ी बात, देखें Video

Riju Dutta
राष्ट्रीय

एक UPI पेमेंट और ‘गेम ओवर’: चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के शूटरों तक ऐसे पहुंची बंगाल पुलिस

Chandranath Rath Murder Case
राष्ट्रीय

MEA ने फर्जी खबरों पर दी चेतावनी, फुजैराह पोर्ट से भारतीय नागरिकों की निकासी की खबर को MEA ने बताया झूठी

MEA
राष्ट्रीय

‘क्या कड़वे सच छिपा रही है सरकार?’- PM मोदी की ‘7 अपीलों’ पर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा हमला

Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.