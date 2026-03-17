‘समय बोलता नहीं, इंतजार करता है फिर उत्तर देता है’…TVK पर भड़के सुपरस्टार रजजनीकांत

TVK महासचिव आधव अर्जुन ने रैली में कहा कि रजनीकांत DMK की धमकी की वजह से राजनीति में नहीं आए। थलापति विजय में यह प्रेशर सहन करने का साहस था। विजय के पास ऐसी धमकियों के बावजूद राजनीति में आने का साहस था। जब विजय की व्यक्तिगत आलोचनाएं हुईं, तब वह डर की वजह से घर में चुप नहीं बैठे। रजनीकांत पर अर्जुन की टिप्पणी के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया।

रजनीकांत के प्रशंसकों ने TVK महासचिव आधव अर्जुन के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। शोलिंगुर में रजनीकांत के फैन क्लब के सदस्य एस रवि ने कहा- रजनीकांत धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, यह तो सभी जानते हैं। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के समय, उन्होंने सार्वजनिक सभाओं से संक्रमण के खतरे को देखते हुए और वायरस के कारण होने वाली जानमाल की हानि को रोकने के लिए राजनीति से दूरी बनाई थी। रजनीकांत ने कहा था कि भीड़ इकट्ठा करने वाला हर कोई व्यक्ति नेता नहीं बन सकता।