PM मोदी की अपील के बाद पेट्रोल-डीजल और LPG के स्टॉक पर पेट्रोलियम मंत्रलाय ने जारी किया बयान, क्या कहा?

शर्मा ने कहा- प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की है कि पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम करें। घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) को बढ़ावा दें, विदेश यात्रा एक साल के लिए टालें, स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करें, खाना पकाने के तेल का कम उपयोग करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं और सोने की खरीदारी पर लगाम लगाएं।