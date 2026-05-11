11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘क्या कड़वे सच छिपा रही है सरकार?’- PM मोदी की ‘7 अपीलों’ पर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा हमला

Mallikarjun Kharge: पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा, 'जब गरीबी का आटा भीग रहा है, तब मोदी जी देश को बचत पर उपदेश दे रहे हैं।'

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

May 11, 2026

Mallikarjun Kharge

Mallikarjun Kharge

PM Modi 7 Appeals: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए राष्ट्र से की गई सात अपीलों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया। मल्लिकार्जुन ने प्रधानमंत्री मोदी पर आर्थिक विवेक और सार्वजनिक व्यय पर उनकी हालिया टिप्पणियों को लेकर तीखा हमला किया और सरकार पर मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उक्त टिप्पणियों पर संसद का सत्र बुलाने के लिए सरकार से आग्रह करते हुए, कार्ति चिदंबरम ने कहा कि इस तरह की अपीलें 'नाटकीय' हैं और संकेत देती हैं कि कुछ सामान्य नहीं है।

मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा, 'जब गरीबी का आटा भीग रहा है, तब मोदी जी देश को बचत पर उपदेश दे रहे हैं।' उन्होंने कहा कि वैश्विक तनावों ने कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अर्थव्यवस्था से संबंधित चिंताओं को बार-बार उठाया है।

आर्थिक संकट को दूर करने में विफल रहने का आरोप

उन्होंने आगे कहा कि 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ गया और कांग्रेस पार्टी ने हर पहलू को उजागर किया- अर्थव्यवस्था का पतन, रुपये का लगातार गिरना, पेट्रोल-डीजल-एलपीजी की बढ़ती कीमतें और कमी, किसानों के लिए उर्वरक की कमी, खाद्य सुरक्षा पर मंडराता खतरा, दवाओं की बढ़ती कीमतें, लघु एवं मध्यम उद्यमों का संकट और भी बहुत कुछ। उन्होंने संकट के शुरुआती चरणों के दौरान सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान चुनाव प्रचार और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर केंद्रित था।

उन्होंने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में इतने मशगूल क्यों थे? वे रोड शो क्यों कर रहे थे? वे हालात नियंत्रण में हैं, सब ठीक है क्यों कह रहे थे? उन्होंने प्रधानमंत्री की हालिया अपील की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और देश को उपदेश दिया जा रहा है कि- यह मत करो, वह मत खरीदो, बचत करो, घर से काम करो।

कार्ति ने पीएम मोदी की अपील को बताया नाटक

कार्ति चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह अपील या निर्देश काफी नाटकीय है, जिसमें वे देश के नागरिकों से घर से काम करने, सोना न खरीदने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और निजी परिवहन से बचने का आग्रह कर रहे हैं। ये सभी अपीलें, निर्देश न सही, काफी नाटकीय हैं। अगर प्रधानमंत्री यह अपील कर रहे हैं, तो भारत की वास्तविक स्थिति क्या है? मुझे लगता है कि सरकार के लिए देश की जनता को विश्वास में लेना महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस को ‘मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस’ कहने पर भड़के हनुमंत राव, कहा- पीएम के खिलाफ दर्ज कराएंगे केस
राष्ट्रीय
V Hanumantha Rao

खबर शेयर करें:

Published on:

11 May 2026 02:11 pm

Hindi News / National News / ‘क्या कड़वे सच छिपा रही है सरकार?’- PM मोदी की ‘7 अपीलों’ पर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

घुसपैठियों पर सख्त सुवेंदु सरकार, बांग्लादेशियों के खिलाफ लिए पहली कैबिनेट में बड़े फैसले

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

सुवेंदु अधिकारी की जीत के बाद बदले रिजु दत्ता के सुर, नए CM की तारीफ में कही बड़ी बात, देखें Video

Riju Dutta
राष्ट्रीय

एक UPI पेमेंट और ‘गेम ओवर’: चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के शूटरों तक ऐसे पहुंची बंगाल पुलिस

Chandranath Rath Murder Case
राष्ट्रीय

जिस स्टालिन को हराकर CM बने, पद संभालने के बाद उनसे ही मिलने पहुंच गए विजय, तमिलनाडु में तेज हुई सियासी हलचल

Tamil Nadu New CM Vijay Meets MK Stalin
राष्ट्रीय

MEA ने फर्जी खबरों पर दी चेतावनी, फुजैराह पोर्ट से भारतीय नागरिकों की निकासी की खबर को MEA ने बताया झूठी

MEA
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.