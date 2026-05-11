‘क्या कड़वे सच छिपा रही है सरकार?’- PM मोदी की ‘7 अपीलों’ पर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा हमला

PM Modi 7 Appeals: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए राष्ट्र से की गई सात अपीलों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया। मल्लिकार्जुन ने प्रधानमंत्री मोदी पर आर्थिक विवेक और सार्वजनिक व्यय पर उनकी हालिया टिप्पणियों को लेकर तीखा हमला किया और सरकार पर मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उक्त टिप्पणियों पर संसद का सत्र बुलाने के लिए सरकार से आग्रह करते हुए, कार्ति चिदंबरम ने कहा कि इस तरह की अपीलें 'नाटकीय' हैं और संकेत देती हैं कि कुछ सामान्य नहीं है।