Chennai Acid Attack: पति ने झगड़े के बाद पत्नी पर फेंका तेजाब

रात को जब शाना पास की दुकान से घर लौट रही थीं, तभी उसके पति मोहम्मद अली ने उसका पीछा किया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। शाना ने बहस में पड़ने से बचने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पहले से छिपाकर रखी घरेलू सफाई में इस्तेमाल होने वाली तेजाब की बोतल निकालकर उनके चेहरे पर फेंक दिया। इस हमले में शाना की बाईं आंख गंभीर रूप से घायल हो गई।