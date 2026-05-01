मदुरै चित्तिरै उत्सव: हरे वर्ण के वस्त्र धारण कर कल्लझगर का वैगै नदी में प्रवेश

मान्यता है कि भगवान सुंदरराज पेरुमाल ने इस दिन कल्लझगर रूप में मांडूक महर्षि को श्राप से मुक्ति प्रदान की। सुंदरराज पेरुमाल के रूप में पूजे जाने वाले कल्लझगर, अपने निवास स्थल अझगरमलै की पहाड़ियों से कुल 42 किलोमीटर लंबी यात्रा कर मदुरै पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान वे स्थानीय कल्लर समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा और वे स्थानीय 'वलरी' धारण करते हैं, जिससे इस उत्सव में लोक परंपराओं और वैष्णव संस्कृति का अनूठा संगम दिखाई देता है। इस वर्ष उत्सव की शुरुआत 27 अप्रेल को अलगर की पहाड़ियाें से हुई थी, जब भगवान को स्वर्ण पालकी में रवाना किया गया था।कल्लझगर के मदुरै आगमन से एक दिन पूर्व देवी मीनाक्षी व भगवान सुंदरेश्वर का दिव्य विवाह संपन्न होता है। इसके बाद भगवान शहर में रात्रि विश्राम करते हैं, जिसके बारे में एक लोकप्रिय कथा है कि कल्लझगर अपनी प्रिय थुलुका नचियार (मुस्लिम महिला) से मिलने आते हैं।शुक्रवार सुबह भगवान के नगर में प्रवेश के बाद एथिर सेवा (भव्य स्वागत समारोह) मूंड्रमावड़ी पर हुई। इसके बाद शोभायात्रा पुदुर और तल्लाकुलम समेत विभिन्न इलाकों से होते हुए आगे बढ़ी। तल्लाकुलम के प्रसन्न वेंकटचलपति मंदिर में भगवान ने श्रीविल्लीपुथुर अंडाल मंदिर से आई माला धारण की और फिर हजार स्तंभों वाले वाहन पर दर्शन दिए। शोभायात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं ने कल्लझगर और करुप्पनास्वामी का रूप धरकर इत्रयुक्त पानी का छिड़काव किया, इस अवसर पर महिलाओं ने गुड़ से बने दीयों से प्रार्थना की।