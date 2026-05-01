1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

मदुरै चित्तिरै उत्सव: हरे वर्ण के वस्त्र धारण कर कल्लझगर का वैगै नदी में प्रवेश

मान्यता है कि भगवान सुंदरराज पेरुमाल ने इस दिन कल्लझगर रूप में मांडूक महर्षि को श्राप से मुक्ति प्रदान की। सुंदरराज पेरुमाल के रूप में पूजे जाने वाले कल्लझगर, अपने निवास स्थल अझगरमलै की पहाड़ियों से कुल 42 किलोमीटर लंबी यात्रा कर मदुरै पहुंचते हैं।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

P S VIJAY RAGHAVAN

May 01, 2026

Lord Kallazhagar

मदुरै. तमिलनाडु के मदुरै के प्रसिद्ध वार्षिक चित्तिरै उत्सव के तहत अझगर मंदिर के अधिष्ठाता भगवान कल्लझगर (Lord Kallazhagar) ने वैगै नदी में पारंपरिक प्रवेश किया। इस मौके पर ‘गोविंदा.. गोविंदा...’ के गगनभेदी जयकारों के बीच लाखों श्रद्धालु उपस्थित रहे और पुण्य स्नान के रूप में नदी के जल को उछाला। उन्हें हरे रंग की रेशमी पोशाक पहनाई गई, जो समृद्धि और बेहतर फसल का प्रतीक मानी जाती है।

मान्यता है कि भगवान सुंदरराज पेरुमाल ने इस दिन कल्लझगर रूप में मांडूक महर्षि को श्राप से मुक्ति प्रदान की। सुंदरराज पेरुमाल के रूप में पूजे जाने वाले कल्लझगर, अपने निवास स्थल अझगरमलै की पहाड़ियों से कुल 42 किलोमीटर लंबी यात्रा कर मदुरै पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान वे स्थानीय कल्लर समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा और वे स्थानीय 'वलरी' धारण करते हैं, जिससे इस उत्सव में लोक परंपराओं और वैष्णव संस्कृति का अनूठा संगम दिखाई देता है। इस वर्ष उत्सव की शुरुआत 27 अप्रेल को अलगर की पहाड़ियाें से हुई थी, जब भगवान को स्वर्ण पालकी में रवाना किया गया था।कल्लझगर के मदुरै आगमन से एक दिन पूर्व देवी मीनाक्षी व भगवान सुंदरेश्वर का दिव्य विवाह संपन्न होता है। इसके बाद भगवान शहर में रात्रि विश्राम करते हैं, जिसके बारे में एक लोकप्रिय कथा है कि कल्लझगर अपनी प्रिय थुलुका नचियार (मुस्लिम महिला) से मिलने आते हैं।शुक्रवार सुबह भगवान के नगर में प्रवेश के बाद एथिर सेवा (भव्य स्वागत समारोह) मूंड्रमावड़ी पर हुई। इसके बाद शोभायात्रा पुदुर और तल्लाकुलम समेत विभिन्न इलाकों से होते हुए आगे बढ़ी। तल्लाकुलम के प्रसन्न वेंकटचलपति मंदिर में भगवान ने श्रीविल्लीपुथुर अंडाल मंदिर से आई माला धारण की और फिर हजार स्तंभों वाले वाहन पर दर्शन दिए। शोभायात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं ने कल्लझगर और करुप्पनास्वामी का रूप धरकर इत्रयुक्त पानी का छिड़काव किया, इस अवसर पर महिलाओं ने गुड़ से बने दीयों से प्रार्थना की।

दो टन फूलों और कमल पत्रों से सजाया

वैगै के तट पर भगवान का स्वागत भगवान वीरराघव पेरुमाल ने रजत अश्व वाहन पर किया। नदी क्षेत्र को विशेष रूप से दो टन फूलों और कमल पत्रों से सजाया गया था। इकट्ठी भीड़ को आशीर्वाद देने के लिए क्षेत्र की तीन बार परिक्रमा करने के बाद, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग तथा वीरराघव पेरुमाल मंडगापडी (विश्राम स्थल) में विशेष प्रार्थनाएं और दीपाराधना संपन्न की गईं।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

मदुरै पुलिस आयुक्त अभिषेक दीक्षित ने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। भारी पुलिस बल, लोहे की बैरिकेडिंग, अग्निशमन तथा मेडिकल टीमें भी तैनात रहीं। नदी में प्रवेश के बाद भगवान का रथ रामराया मंडपम के लिए रवाना हुआ, जहां ‘तीर्थवारी’ अनुष्ठान हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने नदी किनारे बाल दान कर अपनी मनोकामना पूरी की।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Lord Kallazhagar

मदुरै चित्तिरै उत्सव: हरे वर्ण के वस्त्र धारण कर कल्लझगर का वैगै नदी में प्रवेश

रहस्यमय रोशनी को देखने के लिए उमड़ी भीड़, क्या यह नागमणि है?

DMK candidates list

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK की सूची में कौनसे-कौनसे नए चेहरे

Kanpur News:19 मार्च से IIT कानपुर में टेक का महायुद्ध, रोबोट्स की टक्कर, रफ्तार का रोमांच और AI का जलवा

UP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदलेगा मौसम, बारिश के संकेत

Chitrakoot News: “सावधान! एक APK डाउनलोड और बैंक खाता साफ, 26 लोगों से 15 लाख उड़े, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा”

Kanpur News: बेटे की याद में टूट गई मां, उठाया खौफनाक कदम

Kanpur News: बेकाबू स्कार्पियो एआरटीओ आवास में घुसी, खौफनाक हादसा CCTV में कैद

Kanpur Dehat News: पहले दिखाया असली सोना, फिर थमा दी पीतल की माला…महिला समेत पांच गिरफ्तार

Kanpur News: SI भर्ती परीक्षा के सवाल पर भड़के भाजपा विधायक, ‘पंडित’ शब्द के प्रयोग पर उठाए सवाल

खबर शेयर करें:

Published on:

01 May 2026 05:42 pm

Hindi News / News Bulletin / मदुरै चित्तिरै उत्सव: हरे वर्ण के वस्त्र धारण कर कल्लझगर का वैगै नदी में प्रवेश

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Heartwarming Story: एमपी में सीईओ साहब बने 'ड्राइवर', जिंदगी भर की ईमानदारी का मिला शानदार ईनाम

rajgarh
राजगढ़

आगजनी पर काबू की तैयारी, छह नए दमकल वाहन फायर स्टेशन पर होंगे तैनात

भिवाड़ी

PODCAST : इन्द्रिय-विषयों का घर है मन

जयपुर

Skill India: अब अंग्रेजी ही नहीं, फ्रेंच-जर्मन भी सीखेंगे राजस्थान के युवा… नौकरी के मौके बढ़ेंगे

CM Bhajanlal MOU Sign
जयपुर

Jabalpur Bargi Dam Tragedy: क्रूज हादसे से कुछ देर पहले का वीडियो आया सामने, कोई नहीं पहना था लाइफ जैकेट

JABALPUR VIDEO
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.